Vụ dọa bắn máy bay Vietnam Airlines: Cục Phòng chống khủng bố vào cuộc

Sau khi xảy ra việc máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn khi bay qua vịnh Tokyo, Cục Phòng chống khủng bố và Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã triển khai phối hợp phía Nhật Bản để điều tra vụ việc.





Liên quan đến vụ máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn khi bay từ Tokyo (Nhật Bản) về Hà Nội, ông Đinh Việt Sơn, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết sau khi xảy ra việc, Cục Phòng chống khủng bố và Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã triển khai phối hợp phía Nhật Bản để điều tra vụ việc.





Hình ảnh tổ tiếp viên chuyến bay VN5311 hỗ trợ hành khách - Ảnh: Diễn đàn hàng không



Theo đó, trong chiều 5-1, sau khi nhận thông tin vụ việc, hai cơ quan trên đã làm việc với Cục Hàng không Việt Nam. Trong ngày 6-1, cơ quan công an Việt Nam liên hệ với đầu mối phía cảnh sát Nhật Bản để điều tra, xác định nghi phạm.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chuyến bay VN5311 sử dụng máy bay B787-868 từ Narita - Nhật Bản về Hà Nội khởi hành lúc 10 giờ 30 ngày 5-1 (giờ địa phương) với 15 thành viên tổ bay cùng 47 hành khách. Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên từ Nhật Bản về Việt Nam của Vietnam Airlines, kể từ khi hai nước khôi phục đường bay thường lệ.



Khoảng 11 giờ 10 (giờ địa phương), Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản nhận được 1 cuộc điện thoại từ 1 đối tượng giọng nam giới tự xưng là người Mỹ, nói tiếng Nhật, với nội dung trao đổi: "Chuyến bay VN5311 tốt nhất là quay lại Narita, nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua Vịnh Tokyo", "Tôi đang chuẩn bị bắn VN5311 khi bay qua Vịnh Tokyo, tốt nhất nên quay lại".



Thời điểm này, chuyến bay VN5311 đã bay được khoảng 40 phút và chuẩn bị bay qua Vịnh Tokyo. Ngay sau khi nhận cuộc điện thoại đe dọa nêu trên, Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản đã báo cáo nhanh vụ việc về Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Tổng công ty đã báo cáo vụ việc cho Nhà chức trách Nhật Bản, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Công an, đồng thời triệu tập cuộc họp của Ủy ban Khẩn nguy và Tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.



Sau khi được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia - và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo Vietnam Airlines xin phép Nhà chức trách hàng không Nhật Bản chuyển hướng máy bay hạ cánh xuống sân bay Fukuoka, Nhật Bản.



Khoảng 13 giờ 02 (giờ địa phương), chuyến bay VN5311 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Fukuoka, Nhật Bản. Nhà chức trách và Cảnh sát sân bay Fukuoka đã lên máy bay kiểm tra, phỏng vấn tổ bay và hành khách, nhưng không áp dụng các biện pháp an ninh và cho phép máy bay được đỗ tại sân bay Fukuoka trong khoảng 2 giờ đồng hồ để xem xét, đánh giá thông tin, cũng như sự an toàn của chuyến bay.



Khoảng 14 giờ 30 (giờ địa phương), sau khi xác định chuyến bay an toàn, không có dấu hiệu bất thường, Nhà chức trách và Cảnh sát sân bay Fukuoka đã thông báo cho phép chuyến bay VN5311 khởi hành về Hà Nội. Chuyến bay VN5311 khởi hành lúc 15 giờ 48 (giờ địa phương) từ sân bay Fukuoka tiếp tục hành trình về Hà Nội. Vào lúc 18 giờ 12 phút (giờ Việt Nam) ngày 5-1, chuyến bay VN5311 đã hạ cánh an toàn xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.



Theo nhà chức trách hàng không, đây là một tình huống chuyến bay bị đe dọa an ninh. Các tình huống đe doạ an ninh hàng không đều được lường trước, nằm trong phương án được xây dựng theo các kịch bản khác nhau. Khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra đều có phương án xử lý.



Vietnam Airlines kịp thời triển khai quy trình ứng phó khẩn nguy an ninh để xử lý vụ việc theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho chuyến bay. Được biết, theo quy trình, thông tin chuyến bay bị đe dọa không được thông báo cho hành khách nhằm tránh tâm lý bất an, lo sợ.



Việc các hãng hàng không bị đe dọa có bom trên chuyến bay, dọa sẽ bị bắn không phải là chuyện hiếm xảy ra với hàng không thế giới. Tuy nhiên, đến nay, các hãng hàng không Việt Nam chưa xảy ra tình huống bị đe dọa khủng bố hay bắn hạ, mới chỉ xuất hiện những tình huống liên quan đến đe dọa có bom trong hành lý.

Theo Dương Ngọc (NLĐO)