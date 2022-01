Vụ bắt cóc con tin tại Texas: FBI công bố danh tính nghi phạm

Biệt đội giải cứu con tin của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tấn công vào giáo đường Do Thái, nơi nghi phạm ẩn náu cùng số con tin bị bắt giữ. Toàn bộ 3 con tin còn lại đã được giải thoát sau đó.

Cảnh sát trưởng thành phố Colleyville Michael Miller phát biểu với báo giới sau khi các con tin bị bắt cóc tại giáo đường ở Colleyville, Texas, Mỹ, được giải cứu ngày 15/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 16/1 đã xác nhận nghi phạm trong vụ bắt cóc con tin tại thành phố Colleyville ở bang Texas là Malik Faisal Akram, 44 tuổi.



Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án mạnh mẽ vụ việc xảy ra ở giáo đường của giáo đoàn Beth Israel, gọi đây là "một hành động khủng bố."



Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng đưa ra quan điểm lên án, đồng thời bày tỏ chia sẻ với cộng đồng người Do Thái.



Trước đó, vụ việc đã kết thúc khi bộ con tin đã được giải cứu an toàn và nghi phạm đã chết.



Theo cảnh sát trưởng thành phố Colleyville, ông Michael Miller, biệt đội giải cứu con tin của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tấn công vào giáo đường Do Thái, nơi nghi phạm ẩn náu cùng số con tin bị bắt giữ. Toàn bộ 3 con tin còn lại đã được giải thoát sau đó.



Vụ bắt cóc xảy ra ngày 15/1 trong một buổi lễ tại giáo đường của giáo đoàn Beth Israel ở Colleyville, bang Texas.



Nghi phạm đã bắt cóc tổng cộng 4 con tin, sau đó trả tự do cho một con tin.



Theo thông tin ban đầu, thủ phạm yêu cầu thả một nhà thần kinh học người Pakistan, Aafia Siddiqui, bị nghi ngờ có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Siddiqui đang bị giam giữ tại nhà tù liên bang ở Texas.

