Vẫn đang điều tra đối tượng 'dọa bắn hạ' máy bay Vietnam Airlines

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam vẫn đang phối hợp với Nhật Bản điều tra danh tính đối tượng "đe dọa bắn hạ" máy bay Vietnam Airlines từ Nhật Bản về Việt Nam.





Chiều 20.1, trả lời báo chí liên quan thông tin về vụ máy bay của Vietnam Airlines từ Nhật Bản về Việt Nam bị đe dọa bắn hạ vừa qua, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp, hỗ trợ Văn phòng Việt Nam Airlines tại Nhật Bản liên hệ với cơ quan chức năng tại Nhật Bản để xác minh thông tin.



Chuyến bay của Vietnam Airlines từ Nhật Bản về Việt Nam bị đe dọa an ninh. Ảnh: VNA



Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Nhật Bản đề nghị khẩn trương kiểm tra an ninh khi máy bay hạ cánh tại Fukuoka, nhằm đảm bảo an toàn cho các hành khách, khẩn trương điều tra vụ việc, xác minh danh tính đối tượng đã đe dọa an toàn chuyến bay.



Theo bà Hằng, với sự hỗ trợ và hợp tác của các cơ quan chức năng sở tại, sau khi kiểm tra chuyến bay được tiếp tục khởi hành và hạ cánh an toàn tại Việt Nam.



"Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam đang phối hợp với phía Nhật Bản để làm rõ nguyên nhân, danh tính đối tượng đe dọa an toàn chuyến bay", bà Hằng nói.



Trước đó, tối 5.1, Cục Hàng không Việt Nam đã có thông cáo về việc chuyến bay VN5311 từ sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản) về Hà Nội của Vietnam Airlines bị đe dọa an ninh.



Chuyến bay này khởi hành lúc 10 giờ 30 (giờ địa phương), gồm 15 thành viên tổ bay (12 tiếp viên và 3 phi công), trong đó có 2 cơ trưởng, cùng 47 hành khách.



Khoảng 11 giờ 10 (giờ địa phương), chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản nhận được cuộc điện thoại từ một đối tượng giọng nam giới tự xưng là người Mỹ, nói tiếng Nhật, với nội dung trao đổi: “Chuyến bay VN5311 tốt nhất là quay lại Narita, nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua vịnh Tokyo”. Khi nhân viên nhận điện thoại hỏi: “Ông có thể nói lại điều ông vừa nói được không” thì người đàn ông trả lời: “Tôi đang chuẩn bị bắn VN5311 khi bay qua vịnh Tokyo, tốt nhất nên quay lại”.



Ngay trong chiều 5.1, đơn vị phòng chống khủng bố thuộc Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Theo LÊ HIỆP-ĐẬU TIẾN ĐẠT (TNO)