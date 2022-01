Tìm thấy máy bay mất tích từ thời Thế chiến 2 trên dãy Himalaya

Một chiếc máy bay vận tải vừa được tìm thấy trên dãy Himalaya sau vụ tai nạn cách đây gần 80 năm khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng.





AFP ngày 21.1 đưa tin chiếc máy bay vận tải C-46 bị mất tích vào thời Thế chiến 2 vừa được tìm thấy tại vùng núi Himalaya ở Ấn Độ.



Vào đầu năm 1945, chiếc máy bay chở theo 13 người cất cánh từ Côn Minh (Trung Quốc) và bị mất tích do thời tiết xấu tại vùng núi ở bang Arunachal Pradesh thuộc kiểm soát của Ấn Độ. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn vùng này và gọi là Nam Tây Tạng.



Một mảnh vỡ của chiếc máy bay được tìm thấy. Ảnh: AFP



“Chiếc máy bay này chưa từng được nhắc đến một lần nào nữa. Nó biến mất hoàn toàn”, nhà thám hiểm người Mỹ Clayton Kuhles nói. Ông Kuhles được con trai của một trong những người mất tích thuê để tìm chiếc máy bay mất tích.



Đoàn thám hiểm phải lặn lội nhiều tháng và có 3 người dẫn đường là người dân tộc địa phương thiệt mạng vì mất thân nhiệt lúc dựng trại ở vùng băng tuyết.



Cả nhóm cuối cùng tìm thấy chiếc máy bay tại một vùng phủ tuyết hồi tháng 12.2021 và xác định đó là máy bay đã mất tích nhờ số hiệu trên đuôi. Không có thi thể người trong xác máy bay.



Người đã thuê ông Kuhles là ông Bill Scherer sống tại New York (Mỹ). Cha ông Scherer là một trong số những người trên máy bay.



“Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất mừng khi biết được ông ấy ở đâu. Đây là chuyện buồn nhưng cùng là tin mừng. Tôi lớn lên không có cha. Mọi điều tôi suy nghĩ là về người mẹ đáng thương của tôi, người đã nhận điện tín và hay tin chồng bà mất tích. Và bà ấy bị bỏ lại với tôi, đứa trẻ khi đó chỉ 13 tháng tuổi”, ông Scherer cho hay.



Theo AFP, hàng trăm máy bay quân sự của Mỹ mất tích trên chiến trường tại Ấn Độ, Trung Quốc và Myanmar trong Thế chiến 2. Một số chiếc bị rơi do hỏa lực của quân Nhật nhưng nhà thám hiểm Kuhles cho rằng đa số là do trục trặc hoặc thời tiết xấu.

Theo Vi Trân (TNO)