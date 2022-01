Núi lửa dưới đáy biển phun trào, sóng thần ập vào Tonga

Một ngọn núi lửa dưới đáy biển phun trào gần Tonga, quốc gia ở Thái Bình Dương, gây nên những đợt sóng thần ập vào bờ.





Theo AP, ngọn núi lửa phun trào sáng 15-1 và cảnh báo sóng thần được ban hành ở các nước ven Thái Bình Dương từ trưa cùng ngày (giờ địa phương).



Chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại (nếu có). Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những con sóng lớn đang ập vào bờ ở khu vực ven biển, xoáy xung quanh các tòa nhà.



Quân đội New Zealand cho biết họ đang theo dõi tình hình và sẵn sàng hỗ trợ nếu Tonga yêu cầu. Người phát ngôn chính phủ Úc cũng tuyên bố Tonga "là một phần của gia đình Thái Bình Dương", đồng thời cam kết giúp đỡ nếu được đề nghị.





Theo AP, ngọn núi lửa phun trào ngày 14-1 (giờ địa phương). Ảnh: 1News



Hình ảnh vệ tinh ghi lại một vụ phun trào lớn, trong đó tro, hơi nước và khí bốc lên như một cây nấm khổng lồ phía trên Thái Bình Dương.



Đài phát thanh New Zealand dẫn lời Giám đốc Cơ quan Địa chất Tonga Taaniela Kula cho hay vụ phun trào có bán kính 260 km, mạnh hơn 7 lần so với vụ phun trào gần đây nhất vào ngày 20-12-2021.



Cơ quan Khí tượng Tonga nói rằng cảnh báo sóng thần đã được ban bố. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ghi nhận những con sóng cao 0,8 m. Theo báo The Sydney Morning Herald, 20 phút sau khi núi lửa phun trào, sóng thần cao 1,2 m được nhìn thấy từ thủ đô Nuku'alofa của Tonga.



Các nhà chức trách ở Fiji và Samoa cũng ban hành cảnh báo, yêu cầu người dân tránh xa bờ biển do dòng chảy mạnh và sóng nguy hiểm.





Ảnh: Twitter



Trang tin The Islands Business cho biết cảnh sát và quân đội đã hộ tống Quốc vương Tonga Tupou VI ra khỏi cung điện gần bờ biển đến nơi an toàn.



Trước đó, trang tin Matangi Tonga dẫn lời các nhà khoa học chỉ ra những vụ nổ lớn và sấm sét gần núi lửa sau khi nó bắt đầu phun trào sáng 14-1. Núi lửa nằm cách phía Bắc thủ đô Nuku'alofa khoảng 64 km.



Vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015, một loạt vụ phun trào núi lửa trong khu vực đã tạo ra một hòn đảo nhỏ mới và gây gián đoạn các chuyến bay quốc tế đến Tonga trong vài ngày. Quốc đảo này là nơi sinh sống của khoảng 105.000 người.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)