New York có số ca mắc Covid-19 cao chưa từng thấy

Bang New York - Mỹ ghi nhận 85.476 ca mắc Covid-19 trong một ngày, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Theo báo The New York Times, New York ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục nói trên vào ngày cuối cùng của năm 2021.

Số trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 - 85.476 - tương đương 22% tổng số xét nghiệm được thực hiện tại New York - vượt xa kỷ lục được thiết lập chỉ một ngày trước đó.

Các ca bệnh mới bao gồm những người đi du lịch và tụ tập trong kỳ nghỉ lễ năm mới. Thống đốc Kathy Hochul kêu gọi người dân New York đeo khẩu trang, rửa tay và tận dụng công cụ tốt nhất hiện có là vắc-xin để ngăn chặn Covid-19 lây lan, đồng thời chú ý đến nhóm người dễ bị tổn thương.

Người dân chờ xét nghiệm Covid-19 tại Quảng trường Thời đại ở New York ngày 30-12. Ảnh: The New York Time

New York là một trong số những điểm nóng Covid-19 cùng với thủ đô Washington DC và các bang phía Đông của Mỹ. Giữa tuần trước, nước này ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục trong một ngày - 585.013 ca - và số ca nhập viện đang có xu hướng tăng lên.

Trong khi đó, cố vấn y tế hàng đầu về đại dịch của Mỹ Anthony Fauci cho rằng tình hình ở Nam Phi - nơi biến thể Omicron đạt đỉnh nhanh chóng và sau đó giảm xuống gần như bất ngờ - đã mang lại một số hy vọng.

Theo ông Fauci, Mỹ đang trải qua "sự gia tăng số ca mắc Covid-19 gần như thẳng đứng" do biến thể Omicron nhưng "sẽ qua đỉnh điểm trong vài tuần nữa". Biến thể Omicron được cho là gây bệnh nhẹ hơn so với các biến thể trước đó.

Tỉ lệ tử vong và nhập viện do Covid-19 của Mỹ trong những tuần gần đây thấp hơn nhiều so với các đợt bùng phát Covid-19 khác.

Mỹ đang tìm cách cân bằng việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà không gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế hoặc không phải cắt giảm các dịch vụ quan trọng như kiểm soát và đi lại bằng đường hàng không.

Tính đến ngày 3-1, Mỹ ghi nhận tổng cộng 56.142.175 ca mắc Covid-19, 847.408 ca tử vong và 41.543.060 trường hợp phục hồi.