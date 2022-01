Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022: Không pháo hoa nhưng tràn đầy hy vọng

Người dân khắp Châu Á đón Tết Nguyên đán trong bối cảnh lo ngại COVID-19 và biến thể Omicron nhưng cũng mang theo nhiều hy vọng năm Nhâm Dần sẽ mang nhịp sống tới gần mức bình thường hơn, AP đưa tin.



Tết Nguyên đán - Nét văn hóa truyền thống lâu đời của nhiều nước châu Á

Đường phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tối 31.1.2022. Ảnh: AFP



Tết Nguyên đán là dịp lễ hàng năm quan trọng nhất ở Trung Quốc và nhiều nước Châu Á. Năm nay, Tết Nhâm Dần bắt đầu vào 1.2. Đây là năm mới thứ 3 liên tiếp diễn trong bối cảnh đại dịch.



Khoảng 85% người Trung Quốc hiện đã tiêm chủng đầy đủ, theo Our World in Data, và nhiều người Trung Quốc đã di chuyển trong nước trong năm nay dù có những cảnh báo của chính phủ. Nhiều người chuẩn bị đón Tết bằng cách mua đèn lồng đỏ và các đồ trang trí nhà cửa khác cùng nhiều thực phẩm để đánh dấu sự khởi đầu cả năm mới.



Một người phụ nữ trên phố Qianmen ở Bắc Kinh, Trung Quốc đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: AFP



Tuy nhiên, ông Huang Ping, 63 tuổi, người đã về hưu, than thở khi mua sắm tại một chợ hoa ở Bắc Kinh rằng "không khí năm mới đã phai nhạt" khi đền chùa và hội chợ theo mùa bị đóng cửa để ngăn chặn tụ họp đông người. Ông bày tỏ hy vọng sẽ sớm có những khoảng thời gian tốt đẹp hơn. “Tôi mong muốn dịch bệnh qua đi càng sớm càng tốt và nền kinh tế cũng phục hồi" - ông nói.



Một người đã nghỉ hưu khác, ông Han Guiha cho biết đã lên kế hoạch đón Tết Nguyên đán để có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ. “Tôi sẽ ở nhà thưởng thức đồ ăn ngon và rượu vang. Tôi sẽ dọn nhà sạch đẹp. Hiện tại, virus đang lây lan và chúng ta cần phải cẩn thận" - người đàn ông 62 tuổi nói.



Khoảng 260 triệu người ở Trung Quốc đã di chuyển trong 10 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Xuân Vận bắt đầu từ 17.1, ít hơn so với trước đại dịch nhưng tăng 46% so với năm ngoái. Nhìn chung, chính phủ Trung Quốc dự báo 1,2 tỉ chuyến đi trong kỳ nghỉ lễ mùa xuân năm nay, tăng 36% so với một năm trước.



Năm nay, Tết Nguyên đán trùng với Olympic mùa đông Bắc Kinh khai mạc vào cuối dịp Tết. Thủ đô Trung Quốc đã siết chặt các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19 trước sự kiện thể thao lớn này.



Olympic đang được tổ chức bên trong các “bong bóng” kín và ban tổ chức thông báo không có vé nào được bán cho công chúng và chỉ những khán giả chọn lọc mới được phép vào sân. Wang Zhuo, một giám đốc bán lẻ ở Bắc Kinh, cho hay: “Tôi sẽ xem các trận đấu với con mình, nhưng tất nhiên là xem qua TV".





Trang trí Tết Nguyên đán Nhâm Dần bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Bangkok, Thái Lan tối 31.1. Ảnh: AFP



Tại Hong Kong (Trung Quốc), mọi người đeo khẩu trang y tế khi đi mua sắm đồ cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần theo chủ đề màu đỏ và hổ. Hong Kong đã đóng cửa các trường học do dịch bệnh bùng phát và yêu cầu các nhà hàng đóng cửa lúc 18h hàng ngày, buộc nhiều người phải dùng bữa tại nhà trong bữa cơm tất niên truyền thống.



Chen Lianshan, chuyên gia về văn hóa dân gian Trung Quốc của Đại học Bắc Kinh, cho biết, với năm Dần, nhiều người hy vọng sức mạnh truyền thống của loài hổ sẽ giúp đưa đất nước thoát khỏi đại dịch. "Hổ được quan niệm là loài vật bảo vệ khỏi những tà ma và hổ có thể đánh bại các loại ma quỷ. Người Trung Quốc tin rằng dịch bệnh là một loại tà ma" - ông nói.



Theo AP, tại Việt Nam những ngày cuối năm âm lịch, không khí mua đồ trang trí và hoa cho Tết ở các chợ truyền thống khá sôi động. Hơn 70% người Việt Nam được tiêm chủng đầy đủ và 80% đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine, theo Our World in Data. Dù vậy, Việt Nam cũng đã hủy bắn pháo hoa giao thừa cũng như các sự kiện lễ hội lớn khác để giảm thiểu rủi ro.



Tại Thái Lan, nơi 69% người dân được tiêm chủng đầy đủ, Bangkok quyết định không tổ chức Tết Nguyên đán truyền thống ở khu Chinatown trong năm thứ hai liên tiếp mà chỉ thắp đèn lồng trên các con phố chính của quận.



Ở Singapore, lễ đón Tết Nguyên đán nhẹ nhàng hơn do các hạn chế ngừa COVID-19 cho phép người dân chỉ đón 5 khách tới thăm mỗi ngày và tốt nhất là chỉ 1 lần mỗi ngày. Quy định này có thể tác động tới truyền thống đi thăm họ hàng trong dịp Tết Nguyên đán.



Sebastian Lim, một cư dân Singapore, cho biết: “Năm nay sẽ khá yên tĩnh, vì mọi người sẽ trải rộng thời gian thăm trong 2 tuần tới thay vì vào ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai của năm mới".



Hoạt động kinh doanh sôi động tại một chợ hoa ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) khi mọi người tranh thủ mua hàng vào ngày cuối cùng của năm. Khoảng 73% người Đài Loan được tiêm chủng đầy đủ. “Đại dịch chắc chắn ảnh hưởng một chút, nhưng mọi người vẫn thích hoa nên vẫn ra ngoài mua hoa" - chủ cửa hàng tên Lee cho hay.

Theo THANH HÀ (LĐO)