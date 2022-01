Châu Á có thêm 20 "tỉ phú thời đại dịch"

Lợi nhuận từ dược phẩm, thiết bị y tế và dịch vụ thiết yếu cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã giúp câu lạc bộ tỉ phú ở châu Á có thêm 20 thành viên mới, đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản..., bất chấp tình trạng phong tỏa và kinh tế đình trệ làm ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người.





Theo báo cáo của Tổ chức Oxfam, tính đến tháng 3-2021, trong số các gương mặt tỉ phú mới có ông Li Jianquan, chủ sở hữu Công ty Winner Medical (Trung Quốc) - chuyên sản xuất thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế và ông Dai Lizhong, Chủ tịch Công ty Sansure Biotech (Trung Quốc) - sản xuất các bộ xét nghiệm Covid-19.



Báo cáo cho biết tổng số tỉ phú ở châu Á - Thái Bình Dương đã tăng từ 803 người vào tháng 3-2020 lên 1.087 người vào tháng 11 năm ngoái và tổng tài sản của họ ước tăng 74%. Đáng chú ý, tài sản của 1% người giàu nhất nhiều hơn tổng tài sản của 90% người nghèo nhất khu vực.



Cả Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đều cho rằng đại dịch Covid-19 sẽ nới rộng đáng kể sự bất bình đẳng kinh tế toàn cầu.





Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất khẩu trang ở TP Thượng Hải - Trung Quốc. Ảnh: REUTERS





Trước làn sóng ca mắc biến thể Omicron tăng mạnh - nâng tổng ca mắc mới lên hơn 15 triệu trong tuần trước, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê duyệt 2 phương pháp điều trị bệnh nhân Covid-19 mới trong ngày 14-1.



Trong khuyến cáo đăng trên tạp chí y khoa Anh BMJ, các chuyên gia của WHO cho rằng thuốc trị viêm khớp Baricitinib của Công ty Eli Lilly được sử dụng cùng với corticosteroid điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng hoặc nguy kịch đã giúp tăng tỉ lệ sống và giảm nguy cơ sử dụng máy thở.



WHO cũng khuyến nghị sử dụng kháng thể tổng hợp Sotrovimab cho những bệnh nhân không nghiêm trọng nhưng có nguy cơ nhập viện cao, chẳng hạn người già, người suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh mạn tính.



Chứng kiến số ca mắc Covid-19 nhập cảnh gia tăng, chính quyền TP Thượng Hải - Trung Quốc hôm 14-1 hoãn một số hoạt động đi lại giữa thành phố này và các khu vực khác. Cùng ngày, theo Reuters, Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận 264.202 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 36,58 triệu.



Trong khi đó, chính phủ Úc cảnh báo làn sóng Covid-19 mới tại nước này có thể đạt đỉnh trong vòng vài tuần tới. Số ca mắc biến thể Omicron hiện chiếm 90% tổng số ca mắc mới và 2/3 số ca nặng được ghi nhận ở bang New South Wales.



Tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo cử lực lượng quân y đến các bệnh viện ở 6 bang nước Mỹ và cung cấp khẩu trang cũng như bộ xét nghiệm miễn phí cho người dân.

Theo Xuân Mai (NLĐO)