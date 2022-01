Bầu cử Tổng thống Pháp 2022: Ông Macron dẫn đầu trong thăm dò dư luận

Theo kết quả thăm dò cho vòng bầu cử đầu tiên, Tổng thống Emmanuel Macron được 26% người ủng hộ, trong khi các ứng cử viên Valérie Pécresse và Marine Le Pen mỗi người được 16% ủng hộ.



Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Brussels (Bỉ), ngày 15/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)





Theo phóng viên TTXVN tại Paris, kết quả các cuộc thăm dò ý kiến đầu năm tại Pháp do nhật báo Les Echos và Radio Classique thực hiện cùng cơ quan điều tra dư luận OpinionWay-Kéa Partners cho thấy trong cuộc đua vào Điện Élysée, Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron dẫn đầu về mức độ tín nhiệm, bỏ xa các ứng cử viên còn lại của đảng cánh hữu Những người cộng hòa (LR) và đảng Tập hợp quốc gia (RN) cực hữu.



Cụ thể, theo kết quả thăm dò cho vòng bầu cử đầu tiên, ông Emmanuel Macron được 26% người ủng hộ, ứng cử viên Valérie Pécresse và Marine Le Pen mỗi người được 16% ủng hộ; ứng cử viên Eric Zemmour bám đuổi phía sau với 13% ủng hộ.



Cũng theo kết quả thăm dò dư luận nói trên, Tổng thống Macron tiếp tục giành chiến thắng dễ dàng trước cả hai nữ ứng cử viên, lần lượt là 54% so với Valérie Pécresse và 58% so với Marine Le Pen trong vòng bầu cử thứ hai.



Phó chủ tịch của Viện OpinionWay, ông Bruno Jeanbart, nhận xét: “Ông Emmanuel Macron có ưu thế hơn nhờ vào cương vị Tổng thống”.



Theo ông Bruno Jeanbart, bài phát biểu chúc mừng Năm mới của Tổng thống Macron đã thu hút sự theo dõi của hơn 12 triệu dân cả nước và cả sự trỗi dậy của đại dịch COVID-19 có thể đã mang lại thuận lợi cho ông trong đợt thăm dò ý kiến đầu tiên này; đặc biệt là do các ứng cử viên Valérie Pécresse và Marine Le Pen ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong suốt hai tuần qua.



Ở phía cánh tả, sự yếu kém và chia rẽ là điểm chung, không có ứng cử viên nào nổi trội. Tổng số phiếu bầu cho cánh tả chỉ chiếm 26%. Tỷ lệ này được chia cho 7 ứng viên, trong đó Jean-Luc Mélenchon đứng đầu (9%) trước Yannick Jadot (7%) và Anne Hidalgo (4%).



Cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống Pháp đang bước vào giai đoạn khởi đầu với hầu hết các ứng cử viên đã sẵn sàng ở vạch xuất phát.



Bắt đầu từ tuần này, nhật báo Les Echos sẽ cung cấp thông tin về các cuộc trưng cầu ý kiến do OpinionWay-Kéa Partners thực hiện cho cuộc bầu cử tổng thống vòng đầu tiên, dự kiến vào ngày 10/4, và vòng thứ hai vào ngày 24/4.



Mỗi đợt thăm dò được tiến hành trong 3 ngày, mỗi ngày khoảng 500 người sẽ được OpinionWay đặt câu hỏi và kết quả sẽ tính sau ba ngày, với tổng số 1.500 người.

Theo Nguyễn Thu Hà (TTXVN/Vietnam+)