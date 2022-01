Ba bố con ông Donald Trump bị tống trát hầu tòa

New York tống trát đòi cựu Tổng thống Donald Trump cùng hai con là Ivanka Trump và Donald Trump Jr. ra hầu toà.



Tổng thống Donald Trump cùng Ivanka Trump (trái) và Donald Trump Jr tại New York, Mỹ, tháng 11.2017 - Ảnh: AFP



Tổng Chưởng lý New York Letitia James triệu Donald Trump Jr. và Ivanka Trump hầu tòa để phục vụ cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của gia đình ông Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump đã gọi cuộc điều tra là có động cơ chính trị.



Tờ New York Times đưa tin hôm 3.1, trát hầu tòa đã được đưa ra vào đầu tháng 12 vừa qua. Theo một tài liệu của tòa án được nhiều phương tiện truyền thông trích dẫn, các luật sư của Trump Jr và Ivanka sẽ đệ trình yêu cầu để bác bỏ các văn bản pháp lý.



Cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã nhận trát hầu tòa vào tháng 12 và phản ứng bằng cách kiện Tổng chưởng lý Letitia James. Ông Donald Trump tuyên bố rằng, cuộc điều tra kéo dài hai năm của bà James đã vi phạm quyền công dân của ông. Các luật sư của ông Donald Trump mô tả cuộc điều tra mang tính "đảng phái" và là "cuộc thập tự chinh cay đắng" của bà James để "trừng phạt các đối thủ chính trị của mình".



Ông Donald Trump tuyên bố cuộc điều tra của bà James về cơ bản chỉ dẫn đến một hành trình vô định và vô căn cứ. Các luật sư của cựu tổng thống trích dẫn các tweet công khai của bà James hứa hẹn hành động pháp lý chống lại ông Trump làm bằng chứng.



“Ông và cộng sự của ông không đứng trên luật pháp. Mỗi ngày chúng tôi đang tiến gần hơn đến công lý. Chỉ cần đợi cho đến khi tôi ngồi vào ghế tổng chưởng lý" - bà James nhắn nhủ luật sư Michael Cohen của ông Trump vào năm 2018 trên Twitter.



Bà Letitia James trở thành Tổng chưởng lý New York vào cuối năm đó, vì đã biến việc điều tra ông Donald Trump trở thành một lời hứa quan trọng trong chiến dịch tranh cử. Với cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 11 tới, bà James định tranh cử chức thống đốc bang New York nhưng đã rút lui vào tháng trước để tập trung nỗ lực vào việc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump.



Cuộc điều tra của bà James là một cuộc điều tra dân sự và tập trung vào việc liệu ông Donald Trump có thổi phồng giá trị tài sản của Trump Organisation để có được các khoản vay hay không và hạ giá trị tài sản ở những nơi khác để được giảm thuế.



Một cuộc điều tra hình sự riêng biệt do thẩm phán quận Manhattan Cyrus Vance dẫn đầu cũng đang xem xét liệu ông Donald Trump có nói dối về giá trị tài sản của mình với các ngân hàng và cơ quan thuế hay không. Mặc dù nhiệm kỳ của ông Cyrus Vance đã kết thúc vào ngày 1.1, nhưng văn phòng của ông, hiện dưới sự lãnh đạo của Alvin Bragg, sẽ tiếp tục cuộc điều tra. Tháng trước, ông Vance cũng đã tống trát yêu cầu ông Donald Trump hầu tòa để cung cấp bằng chứng, nhưng cựu tổng thống vẫn chưa tuân thủ.



