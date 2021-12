Thế giới chào năm mới 2022 trong bối cảnh thắt chặt quy định phòng, chống dịch Covid-19

Các sự kiện đêm Giao thừa đón năm mới rất được chờ đợi vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, dù quy mô phải thu hẹp so mọi năm, trong bối cảnh nhiều quốc gia siết chặt quy định phòng dịch ngay trước thềm năm mới.





Pháo hoa rực sáng khu vực cầu cảng Sydney, Australia trong đêm giao thừa đón năm mới, ngày 31/12/2021. (Ảnh: The Sydney Morning Herald)





Hai màn pháo hoa chào năm mới tại Sydney



Người dân Sydney ở Australia sẽ được thưởng thức tới 2 màn trình diễn pháo hoa chào năm mới. Vào lúc 21 giờ theo giờ địa phương (tức 17 giờ theo giờ Việt Nam), màn pháo hoa đầu tiên đã thắp sáng bến cảng cạnh Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng của thành phố.



Sau đó 3 tiếng, màn pháo hoa thứ hai sẽ tiếp tục được bắn lên bầu trời Sydney đúng thời khắc giao thừa, khi thành phố lớn nhất Australia bước sang năm mới 2022.





Pháo hoa rực sáng khu vực cầu cảng Sydney, Australia trong đêm giao thừa đón năm mới, ngày 31/12/2021. (Ảnh: The Sydney Morning Herald).





Pháo hoa rực sáng khu vực cầu cảng Sydney, Australia trong đêm giao thừa đón năm mới, ngày 31/12/2021. (Ảnh: The Sydney Morning Herald).





Người dân tại Currarong, Shoalhaven, New South Wales (Australia) đón năm mới với màn pháo hoa rực rỡ. (Ảnh: The Sydney Morning Herald).



New Zealand trình diễn ánh sáng đón 2022



Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, New Zealand buộc phải hủy bỏ màn trình diễn pháo hoa nổi tiếng tại tháp Sky Tower ở Auckland. Thay vào đó là 1 màn trình diễn ánh sáng trên cầu cảng Auckland.





Màn trình diễn ánh sáng trên cầu cảng Auckland, New Zealand. (Ảnh: Getty Images).







Nơi đầu tiên đón năm mới 2022



Các quốc đảo Thái Bình Dương như Tonga, Samoa và Kiribati là những nơi đầu tiên đón năm mới 2022, vào lúc 17 giờ ngày 31/12 theo giờ Việt Nam. Khoảng 1 tiếng sau, đến lượt người dân New Zealand chính thức bước vào năm mới 2022.



Thế giới chào năm mới trong hạn chế phòng dịch



Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khi các ca nhiễm tiếp tục tăng cao trong làn sóng lây nhiễm do biến thể mới Omicron ngay trước thềm năm mới, nhiều quốc gia đã thắt chặt các biện pháp phòng dịch, khiến hàng triệu người trên thế giới sẽ tiếp tục phải đón 1 năm mới trong lặng lẽ.



Số ca nhiễm mới trên toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong khoảng 7 ngày qua, với trung bình hơn 1 triệu ca bệnh được ghi nhận mỗi ngày trên toàn thế giới tính từ ngày 24 đến 30/12, tăng khoảng 100 nghìn ca so với mức cao nhất trước đó được ghi nhận hôm thứ tư.



Nhiều sự kiện đón năm mới buộc phải hủy bỏ hoặc thu hẹp quy mô, song tại Australia, những màn pháo hoa ngoạn mục như thường thấy mọi năm ở bến cảng cạnh Nhà hát Opera Sydney vẫn sẽ được duy trì để chào năm mới 2022.



Nhưng sẽ không có màn trình diễn pháo hoa nào tại nhiều địa điểm nổi tiếng khác trên thế giới, như Khải Hoàn Môn ở Paris (Pháp), tháp đồng hồ Big Ben ở London (Anh) và tháp Petronas ở Kuala Lumpur (Malaysia).



Quả cầu pha lê vẫn sẽ được thả xuống tại Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ), nhưng sự kiện năm nay sẽ chỉ có quy mô bằng 1/4 so với thông thường, trong khi người tham dự được yêu cầu phải đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp giãn cách và phải có giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng Covid-19.



Tại châu Á, các buổi lễ mừng năm mới chủ yếu phải thu hẹp quy mô hoặc tạm dừng. Ở Hàn Quốc, lễ rung chuông truyền thống vào đêm giao thừa đã buộc phải hủy bỏ trong năm thứ hai liên tiếp, khi nhà chức trách gia hạn các quy định giãn cách nghiêm ngặt trong vòng 2 tuần để đối phó với tình trạng gia tăng liên tục các ca nhiễm mới.



Tương tự, sẽ không có những màn chào mừng năm mới náo nhiệt tại khu Shibuya sầm uất của thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Thủ tướng Kishida Fumio đã lên mạng xã hội để kêu gọi người dân đeo khẩu trang và hạn chế tụ tập trong các bữa tiệc mừng năm mới.



Người dân Nhật Bản cầu nguyện tại đền Yushima Tenji ở Tokyo trước thềm năm mới 2022. (Ảnh: Sky News).



Theo thông lệ, người dân Nhật Bản thường đến thăm các đền chùa từ đêm 31/12 năm cũ đến ngày 3/1 đầu năm sau để cầu nguyện cho một năm sắp tới. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch, các đền thờ tại Nhật Bản đã đề nghị người dân đến sớm hơn để tránh tình trạng đông đúc.



Ở Trung Quốc, một số địa phương đang trong tình trạng báo động cao vì dịch bệnh, với thành phố Tây An đang tiến hành phong tỏa, trong khi nhiều sự kiện chào năm mới ở các thành phố khác đã bị hủy bỏ.



Tại Đông Nam Á, nhà chức trách thủ đô Jakarta, Indonesia đã lên kế hoạch đóng cửa 11 tuyến đường thường thu hút đông đảo người dân vào đêm giao thừa đón năm mới.



Malaysia cũng cấm các cuộc tụ tập đông người trên phạm vi toàn quốc và hủy bỏ màn bắn pháo hoa thường niên ở tháp đôi Petronas.





https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/-cap-nhat-the-gioi-chao-nam-moi-2022-trong-boi-canh-that-chat-quy-dinh-phong-chong-dich-covid-19-680688/



Theo TRUNG HƯNG (Tổng hợp)