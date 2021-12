Đài Loan: Một phụ nữ nghi nhiễm COVID-19 vì bị chuột thí nghiệm cắn

Giới chức y tế Đài Loan (Trung Quốc) cho biết nữ nhân viên làm việc viện nghiên cứu hàng đầu của Đài Loan bị chuột cắn 2 lần và những con chuột này nhiễm virus SARS-CoV-2.



Các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm Vũ Hán từng bị dơi cắn trong hang

Người dân Đài Loan di chuyển trên đường phố. (Nguồn: Reuters)



Ngày 10/12, Đài Loan (Trung Quốc) thông báo đang điều tra mối liên hệ giữa vết chuột cắn với một nhân viên làm việc tại phòng thí nghiệm bảo mật cao có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.



Đây là ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên tại vùng lãnh thổ này trong nhiều tuần qua.



Nữ nhân viên trên, làm việc tại Academia Sinica - viện nghiên cứu hàng đầu của Đài Loan, được xác định mắc COVID-19 vào tháng trước.



Giới chức y tế Đài Loan cho biết nữ nhân viên này đã bị chuột cắn 2 lần. Những con chuột này nhiễm virus SARS-CoV-2.



Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn đang nỗ lực xác định liệu việc bị chuột cắn có phải là nguyên nhân khiến nữ nhân viên trên nhiễm virus hay không hay cô này bị lây ở nơi khác ngoài phòng thí nghiệm.



Trao đổi với báo giới, người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan Chen Shih-chung cho rằng khả năng nữ nhân viên trên lây nhiễm từ nơi làm việc là cao hơn vì Đài Loan không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng trong nhiều tuần qua.



Tuy nhiên, giới chức y tế vẫn đang điều tra để xác định giữa khả năng lây nhiễm do chuột cắn hay do môi trường.



Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) được đánh giá có công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.



Tới nay, Đài Loan mới chỉ ghi nhận hơn 14.500 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 848 ca tử vong do COVID-19 kể từ đầu đại dịch. Ca lây nhiễm trong cộng đồng được xác nhận gần đây nhất là vào ngày 5/11.

Theo Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)