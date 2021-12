Campuchia, Slovenia phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

Bộ Y tế Campuchia ra thông báo phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, trong khi Slovenia xác nhận có 4 trường hợp nhiễm biến thể này.



Người dân đeo khẩu trang khi tham gia giao thông ở Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, đêm 14/12, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại nước này. Kết quả phân tích, xét nghiệm được viện Pasteur Campuchia công bố cùng ngày.



Theo thông tin của Bộ Y tế Campuchia, trường hợp nhiễm biến thể Omicron nêu trên là một công dân Campuchia đang mang thai tuần thứ 15 từ Ghana quá cảnh Dubai, Thái Lan trở về Campuchia hôm 12/12.



Ngay khi bệnh nhân này nhập cảnh cửa khẩu Sân bay quốc tế Phnom Penh, cơ quan y tế Campuchia thực hiện test nhanh phát hiện bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 và thực hiện các biện pháp y tế theo quy định.



Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và nghiêm túc thực hiện quy định phòng chống dịch “Ba bảo vệ- Ba không” do Chính phủ Campuchia đề ra.



Cùng ngày, Slovenia đã xác nhận 4 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.



Các bệnh nhân này đã được xét nghiệm trong khoảng thời gian từ ngày 29/11- 6/12 vừa qua và cả 4 người đều ở khu vực thủ đô Ljubljana. Slovenia bắt đầu tiêm chủng tự nguyện cho trẻ em từ 5-11 tuổi trong khi công tác tiêm chủng cho trẻ lớn hơn đang được thực hiện.



Slovenia, với dân số 2,1 triệu người, đã bị COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề, nhưng chỉ 55,6% người dân được tiêm chủng đầy đủ cho đến nay. Nước này quyết định không bắt buộc tiêm chủng nhưng những người chưa tiêm chủng hoặc bị ốm từ lâu cần phải có xét nghiệm âm tính để có thể tiếp cận hầu hết các không gian công cộng trong nhà.



Liên quan đến biến thể Omicron, ngày 14/12, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết, chỉ tính riêng trong thời gian từ 4-11/12 vừa qua, biến thể Omicron hiện chiếm gần 3% các trường hợp mắc COVID-19 trong nước, cho thấy biến thể mới đang bắt đầu gia tăng ở Mỹ.



CDC ước tính biến thể Omicron chiếm 2,9% các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong tuần kết thúc vào ngày 11/12, tăng từ mức 0,4% một tuần trước đó. Con số này được cho là sẽ nhanh chóng tăng lên khi số ca nhiễm biến thể Omicron tăng đột biến ở các nước khác.



Theo CDC, tại các bang New York và New Jersey, biến thể Omicron đã chiếm 13% các trường hợp được giải trình tự gen trong khoảng thời gian trên.



Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết, dù biến thể Omicron đang gia tăng nhanh chóng, song chính quyền Mỹ có các công cụ cần thiết để ngăn chặn, đó là việc tăng cường tiêm chủng phòng COVID-19.



Còn tại Italy, ngày 14/12, chuyên gia của Bộ Y tế Italy Walter Ricciardi dự báo số ca nhiễm biến thể Omicron mới và dễ lây nhiễm hơn của virus SARS-CoV-2 có khả năng tăng cao ở quốc gia này.



Phát biểu với báo giới, ông Ricciardi lưu ý rằng chủng vi khuẩn mới sẽ phổ biến ở Anh và Đan Mạch vào cuối tuần này, bởi vì hiện đã chiếm 40% số ca nhiễm COVID-19 mới tại Anh và dự báo số ca nhiễm tại Italy cũng có thể tăng cao bởi vì "xu hướng tăng trưởng của biến thể này trên thực tế được chứng minh là giống nhau ở tất cả các quốc gia."



Theo số liệu của Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh châu Âu, trong 24 giờ qua, châu Âu có 441 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này cho đến nay là 2.127, trong đó Italy có 27 ca.



Phân tích sơ bộ dữ liệu cho thấy số ca nhiễm nhập khẩu hoặc liên quan đến du lịch hiện chỉ chiếm 13% tổng số ca mắc trên.

Theo Nguyễn Vũ Hùng-Duy Trinh-Đại Thắng-Dương Hoa (TTXVN/Vietnam+)