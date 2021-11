Trung Quốc ra "yêu cầu đặc biệt" cho toàn dân

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các hộ gia đình trên cả nước tích trữ nhu yếu phẩm trong bối cảnh mùa đông đang đến gần.





Reuters đưa tin trong một tuyên bố được đưa ra vào tối 1-11, Bộ Thương mại Trung Quốc đề nghị các chính quyền địa phương đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân với giá cả ổn định, đồng thời cảnh báo sớm nếu gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan tới chuỗi cung ứng.



Bộ này nhấn mạnh rằng các chính quyền địa phương nên thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị như tích trữ rau, củ, quả và tăng cường mạng lưới giao hàng khẩn cấp để đảm bảo các kênh phân phối trơn tru và hiệu quả.



Truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết thêm Bắc Kinh đã lên kế hoạch cung cấp một lượng rau, củ, quả tích trữ từ trước ra thị trường để ngăn tình trạng tăng giá. Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, nước này hiện có khoảng 6,67 triệu ha trồng rau, củ, quả.



Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các hộ gia đình trên cả nước tích trữ nhu yếu phẩm trong bối cảnh mùa đông đang đến gần. Ảnh: Reuters



Những trận mưa lớn bất thường ở Trung Quốc vào đầu tháng 10 đã khiến giá rau, củ, quả tăng đột biến, gây lo ngại về giá lương thực. Điều này gián tiếp ảnh hưởng đến chiến dịch an ninh lương thực mà Bắc Kinh tập trung kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.



Chính phủ Trung Quốc đang soạn thảo luật an ninh lương thực cũng như nỗ lực kiềm chế lãng phí thực phẩm.



Trong một diễn biến khác, các hãng dược Trung Quốc bày tỏ ý định sản xuất phiên bản chung của thuốc viên điều trị Covid-19 (molnupiravir) cho các quốc gia nghèo hơn. Molnupiravir do các công ty Mỹ là Merck và Ridgeback Biotherapeutics hợp tác phát triển.



Trước đó, Tổ chức Bằng sáng chế dược phẩm (MPP) được Liên Hiệp Quốc (LHQ) hậu thuẫn đã ký một thỏa thuận cấp phép tự nguyện dành cho loại thuốc đặc trị Covid-19 này với Merck và đối tác Ridgeback Biotherapeutics. Thỏa thuận sẽ cho phép MPP cấp thêm giấy phép cho các công ty đủ điều kiện sản xuất molnupiravir.



Một số hãng dược Trung Quốc cũng nộp đơn với hy vọng nhận được giấy phép sản xuất molnupiravir.



Thuốc molnupiravir vẫn đang chờ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy nó có thể giảm một nửa khả năng nhập viện và tử vong ở các bệnh nhân thể hiện triệu chứng Covid-19.





Cư dân TP Lan Châu xếp hàng xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Tân Hoa Xã



Ngày 2-11, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) báo cáo 71 ca mắc mới Covid-19 (bao gồm 54 ca cộng đồng) trong 24 giờ qua, giảm so với 92 ca cách đó một ngày. Trong đó, tỉnh Hắc Long Giang dẫn đầu với 27 ca, tiếp theo là Hà Bắc, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Ninh Hạ, Sơn Đông, Giang Tây và Thanh Hải.



Cơ quan y tế Bắc Kinh ngày 1-11 cảnh báo cư dân thủ đô không ra khỏi thành phố trừ khi cần thiết. Tính đến hiện tại, Trung Quốc đang có 97.314 ca mắc Covid-19 và 4.636 ca tử vong.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)