Thủ tướng Iraq bị ám sát hụt bằng máy bay không người lái

Thủ tướng Iraq sống sót sau "âm mưu ám sát thất bại" giữa các cuộc biểu tình bầu cử.



Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi. Ảnh: AFP





Quân đội Iraq tuyên bố, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi sống sót sau vụ ám sát hụt khi một máy bay không người lái tấn công tư dinh của ông ở Baghdad. Theo RT, rõ ràng cuộc tấn công xảy ra sau những xung đột về kết quả bầu cử. Dinh thự của ông al-Kadhimi bị hỏa hoạn vào sáng 7.11 theo giờ địa phương.



Cơ quan an ninh Iraq cho biết, cuộc tấn công là một "âm mưu ám sát thất bại nhằm vào Thủ tướng" bằng máy bay không người lái. Cơ quan an ninh thông tin thêm rằng ông al-Kadhimi "sức khỏe tốt" và lực lượng an ninh đang thực hiện "các biện pháp cần thiết" để khắc phục hậu quả của vụ tấn công.



Cũng đã có báo cáo về những tiếng súng ở gần nhà của ông al-Kadhimi trong Vùng Xanh được bảo đảm an ninh nghiêm ngặt.



Ngay sau khi tin tức về vụ tấn công được công bố rộng rãi, Thủ tướng al-Kadhimi đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội cho biết ông không bị thương.



"Tôi đã và vẫn là Thủ tướng của Iraq và người dân Iraq. Tên lửa của những kẻ phản bội sẽ không làm nản lòng những người tin tưởng, và một sợi tóc sẽ không lay chuyển trước sự kiên định và vững chắc của lực lượng an ninh anh hùng của chúng ta để bảo vệ người dân, lẽ phải là luật pháp" - Thủ tướng tuyên bố, nói rằng ông vẫn ổn, đồng thời kêu gọi mọi người bình tĩnh và kiềm chế vì lợi ích của Iraq.



Hơn 100 người đã bị thương hôm 5.11 khi những người biểu tình cố gắng xông vào Vùng Xanh của Baghdad - nơi có dinh thự của Thủ tướng. Cảnh sát chống bạo động đã đáp trả các cuộc biểu tình bằng hơi cay và được báo cáo là đã bắn vào không trung. Một số đám cháy bị châm ngòi trong thành phố.



Các báo cáo chỉ ra rằng những người biểu tình đang phản đối những tổn thất nặng nề của các đảng Shiite thân Iran của Iraq trong bầu cử, cáo buộc gian lận cử tri và yêu cầu kiểm lại các lá phiếu trước khi công bố kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu.



Theo Song Minh (LĐO)