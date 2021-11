Người giúp việc của Bộ trưởng Quốc phòng Israel bị bắt vì tội gián điệp

Nhà chức trách Israel đã bắt người giúp việc cho Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, cáo buộc người này mưu toan giúp một nhóm tin tặc cài phần mềm gián điệp vào máy tính của bộ trưởng.



Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz của Israel-Ảnh: Reuters



The Guardian đưa tin ông Omri Goren, người giúp việc cho Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz của Israel, đã bị bắt và buộc tội gián điệp. Goren có tiền án nhưng vẫn được làm việc tại nhà của Bộ trưởng Quốc phòng Gantz.



Việc Goren bị bắt đã làm dấy lên sự hoài nghi đối với quá trình kiểm tra lý lịch của những người có quyền đến gần các nhà lãnh đạo Israel. Cơ quan an ninh Shin Bet của Israel, bên thông báo về vụ bắt giữ, cho biết họ đang xem xét lại các thủ tục kiểm tra lý lịch của mình.



Theo cơ quan an ninh và cáo trạng, ông Goren xem tin tức và thấy truyền thông Israel nhắc đến một nhóm hacker có tên “Black Shadow”. Sau đó, Goren liên hệ với nhóm này qua Telegram và tự giới thiệu mình đang làm việc cho Bộ trưởng Gantz. Goren cũng chứng minh bản thân bằng cách gửi ảnh chụp các vật dụng khác nhau trong nhà của bộ trưởng Quốc phòng Israel, bao gồm cả máy tính của ông Gantz.



Chính phủ Israel cho biết Goren, cũng được gọi bằng cái tên Gorochovsky trong cáo trạng, đã thảo luận với các tin tặc về việc đưa phần mềm độc hại vào máy tính của bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, Goren đã bị bắt trước khi kế hoạch được thực hiện. Israel cũng cho biết Goren không tiếp cận được tài liệu mật.



Truyền thông Israel đưa tin Goren đã bị bỏ tù bốn lần, bao gồm cả tội cướp có vũ trang và đột nhập vào nhà người khác. Goren không trải qua kiểm tra an ninh trước khi làm việc cho Bộ trưởng Gantz.



Theo luật sư công của Goren, ông Gal Wolf, nghi phạm chỉ muốn có tiền và không có ý định làm tổn hại đến an ninh quốc gia. Theo truyền thông Israel, Black Shadow có liên quan đến Iran và đứng sau một loạt các cuộc tấn công vào các trang web có nhiều lượt truy cập.





Theo Đông A (TNO)