Malaysia khẳng định Biển Đông phải là vùng biển cho hòa bình và kết nối

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp) được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 10/11, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Hussein nhấn mạnh Biển Đông phải là vùng biển cho hòa bình và kết nối.



Căng thẳng sóng ngầm Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein. Ảnh: Bernama



Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, cường độ cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng ở Biển Đông đang gây ra bối cảnh an ninh đầy thử thách, ảnh hưởng lớn tới các nước ASEAN. Ông cảnh báo các vấn đề an ninh trong khu vực có thể dẫn đến những tính toán sai lầm và có thể xảy ra xung đột nếu không được giải quyết cẩn thận.



Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Malaysia nhấn mạnh Biển Đông cần là vùng biển cho hợp tác và kết nối, không phải là khu vực đối đầu hoặc xung đột. Ông Hishamuddin Hussein kêu gọi ASEAN bảo đảm các mục tiêu và nguyên tắc trong Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) cũng như trong Tuyên bố về Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN) và Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí Hạt nhân (SEANWFZ) là nền tảng xây dựng sự tương tác của khu vực với cộng đồng quốc tế.



Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đánh giá cao thỏa thuận về việc thành lập Mạng lưới phòng thủ không gian mạng ASEAN (ACDN). Cụ thể, ông Hishamuddin Hussein cho rằng bên cạnh nỗ lực tập trung ứng phó với dịch COVID-19, các nước khu vực cần lưu ý chủ nghĩa khủng bố toàn cầu vẫn đang tồn tại. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, các tổ chức khủng bố đang chuyển sang sử dụng mạng internet để tuyên truyền nhằm chiêu mộ, mở rộng lực lượng và thúc đẩy tình trạng cực đoan hóa phục vụ âm mưu, hoạt động tấn công khủng bố. Những hoạt động này ngày càng trở nên phức tạp trong bối cảnh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang tăng tốc nhanh chóng nhằm thích ứng với đại dịch COVID-19 đã làm tăng nguy cơ tấn công mạng vào các cơ sở hạ tầng chiến lược.



Ông Hishamuddin Hussein nhấn mạnh không gian mạng là một lĩnh vực mới cần được quản lý và bảo vệ để ngăn chặn việc lạm dụng cũng như các mối đe dọa tiềm tàng đối với các cơ sở quốc phòng. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Malaysia khẳng định đây là nguy cơ có thật và là một mối nguy hiểm thực sự, không chỉ đối với một quốc gia riêng lẻ mà là toàn bộ khu vực. Từ đó, ông kêu gọi các nước ASEAN cần cùng nhau hành động nhằm cải thiện khả năng phòng thủ điện tử và an ninh mạng.



Bộ trưởng Hishamuddin cũng cho biết Malaysia đánh giá cao thỏa thuận của ADMM về việc thành lập ACDN, liên kết các trung tâm hoạt động phòng thủ mạng của các quốc gia thành viên ASEAN nhằm cải thiện hợp tác, khả năng tương tác và sự tự tin trong lĩnh vực không gian mạng. Theo ông, ACDN sẽ cung cấp nền tảng để các trung tâm này trao đổi thông tin, chuyên môn và kinh nghiệm, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Trung tâm xuất sắc về An ninh mạng và Thông tin ADMM (ACICE) để đảm bảo sức mạnh tổng hợp trong an ninh mạng.

