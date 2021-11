Chó cưng bị giết ở Trung Quốc để phòng COVID-19 gây bão mạng

Vụ việc một con chó cưng bị giết để đề phòng COVID-19 gây phẫn nộ trên mạng xã hội ở Trung Quốc.



Thành phố Trung Quốc treo thưởng 15.500 USD truy tìm nguồn bùng dịch

Con chó corgi bị giết ở Trung Quốc để ngăn ngừa COVID-19. Ảnh chụp màn hình



Một loạt tiếng đập lớn làm con chó corgi đang say ngủ giật mình. Cánh cửa mở ra và hai người bước vào phòng khách, một người mang theo một chiếc xà beng và một người khác mang một túi nilon màu vàng.



"Lãnh đạo nói chúng ta cần giải quyết ngay tại chỗ sao?" - một người hỏi. "Đúng" - người kia vừa trả lời vừa đẩy chiếc bàn mà con chó corgi đang trốn và dùng xà beng đập vào đầu con vật.



Theo CNN, cảnh tượng được camera an ninh ghi lại và được chủ nhân của con chó chia sẻ trực tuyến, cho thấy những khoảnh khắc cuối cùng trước khi chó cưng bị các nhân viên phòng chống COVID-19 giết tại nhà ở thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc hôm 12.11, trong khi chủ của nó đang phải cách ly bắt buộc tại một khách sạn gần đó.



Vụ giết con chó gây ra làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc vào cuối tuần qua.



Các chính quyền địa phương ở Trung Quốc đang phải chịu áp lực rất lớn trong việc kiềm chế lây nhiễm, khi đợt bùng phát biến thể Delta tiếp tục lan rộng khắp đất nước. Cho đến nay, làn sóng COVID-19 đã lan ra 2/3 Trung Quốc với hơn 1.300 ca mắc mới.



Cái chết của con chó đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi về quyền động vật, cũng như các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Cộng đồng dân cư nơi con chó sinh sống đang bị phong tỏa do một số ít ca COVID-19 được xác nhận. Chủ sở hữu cho biết trên Weibo, tất cả cư dân được yêu cầu phải vào địa điểm cách ly của chính quyền hôm 12.11 và không được phép mang theo vật nuôi.





Nhân viên phòng chống COVID-19 xử lý con chó corgi. Ảnh chụp màn hình



Cô Fu, chủ của con chó bị giết, đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Fu cho hay, các nhân viên cộng đồng đã nhiều lần trấn an cô trước khi cô đi xét nghiệm vào sáng 12.11 rằng họ sẽ không bắt hoặc giết con chó trong quá trình khử trùng tòa nhà. Nhưng vào buổi chiều, các nhân viên phòng chống COVID-19 đã xông vào căn hộ và giết con chó.



"Con chó cố gắng tránh bị đánh và chạy vào phòng ngủ. Tôi có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ yếu ớt. Vài phút sau, họ nói đã xử lý xong và đem nó đi, cầm túi nilon màu vàng trên tay" - Fu viết trên Weibo.



Trong một tuyên bố vào cuối ngày 13.11, chính quyền địa phương quận Tân Châu xác nhận con chó bị giết là một phần của biện pháp "khử trùng triệt để" nhà cửa trong cộng đồng. Nhưng họ thừa nhận các nhân viên phòng chống COVID-19 đã "xử lý an toàn" con chó mà không liên lạc đầy đủ với chủ sở hữu. Những người liên quan đã bị chỉ trích và cách chức.



Đây không phải là lần đầu tiên thú cưng bị giết để phòng ngừa COVID-19 ở Trung Quốc. Vào tháng 9, ba con mèo ở thành phố Cáp Nhĩ Tân bị giết sau khi xét nghiệm dương tính với virus mà không có sự đồng ý từ chủ của chúng, người đang cách ly tại bệnh viện sau khi nhiễm virus.



Tuy nhiên, không phải tất cả các chính quyền địa phương đều nghiêm ngặt khi đối phó với vật nuôi. Vào tháng Giêng, các nhà chức trách Thượng Hải đã được ca ngợi vì cho phép người dân mang vật nuôi vào khu vực cách ly tập trung.



Động vật ở các quốc gia khác nhau đã mắc COVID-19, bao gồm vật nuôi trong nhà, động vật trong vườn thú và gia súc.



Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, không có bằng chứng cho thấy động vật đóng một vai trò quan trọng trong việc lây lan virus sang người.



Và trong sự cố mới nhất, con chó đã bị giết trước khi nó được xét nghiệm COVID-19, theo chủ nhân của nó.

