Trung Quốc báo động biến chủng virus cúm giá cầm gây tử vong cao

Trung Quốc báo cáo số ca mắc biến chủng virus cúm gia cầm H5N6 trên người tăng gấp 4 lần so với năm ngoái, gây lo ngại sẽ lây nhiễm cho nhiều người hơn nữa.





Reuters ngày 26-10 đưa tin tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc báo cáo 21 ca mắc biến chủng H5N6 trên người cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), so với chỉ 5 ca vào năm ngoái.



Mặc dù con số này thấp hơn nhiều so với hàng trăm người bị nhiễm virus H7N9 hồi năm 2017, bệnh do virus H5N6 gây ra đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người trở bệnh nặng và ít nhất 6 người đã tử vong.



GS Thijs Kuiken tại Trường ĐH Erasmus Rotterdam (Hà Lan) nói với Reuters: "Sự gia tăng các trường hợp mắc virus H5N6 trên người ở Trung Quốc năm nay là mối lo ngại. Đó là một loại virus gây tử vong cao".





Trung Quốc báo cáo số ca mắc biến chủng virus cúm gia cầm H5N6 trên người tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Ảnh: Reuters



Hầu hết trường hợp nhiễm virus H5N6 đều tiếp xúc với gia cầm và chưa có xác nhận virus lây từ người sang người. Vì vậy, sự gia tăng mạnh số ca mắc H5N6 ở Trung Quốc khiến giới chuyên gia cảnh báo biến chủng này dường như đã biến đổi và có thể lây nhiễm nhiều hơn cho con người.



Gần đây nhất, ngày 13-10, một phụ nữ 60 tuổi ở tỉnh Hồ Nam được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do nhiễm virus H5N6. Mặc dù vậy, kể từ tháng 2-2020, Trung Quốc chưa báo cáo bất kỳ đợt bùng phát H5N6 nào.



Theo Reuters, Trung Quốc là nhà sản xuất gia cầm lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất vịt hàng đầu, biến nước này trở thành "hồ chứa virus cúm".



Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) không bình luận về sự gia tăng số ca mắc H5N6 trên người. Tuy nhiên, một nghiên cứu được xuất bản trên trang web của CDC vào tháng trước thừa nhận "sự đa dạng di truyền và phân phối địa lý của virus H5N6 gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngành công nghiệp gia cầm và sức khỏe con người".



Virus cúm gia cầm ngày càng phát triển sau khi quần thể gia cầm mở rộng. Chúng đã trở thành mối lo ngại bởi có thể biến đổi thành một loại virus lây lan dễ dàng giữa con người và gây ra đại dịch.



Ít nhất 10 trường hợp mắc cúm gia cầm do virus - về mặt di truyền rất giống với virus H5N8 - được ghi nhận tại các trang trại gia cầm trên khắp châu Âu vào mùa đông năm ngoái, đồng thời giết chết những con chim hoang dã ở Trung Quốc. Điều này cho thấy số ca nhiễm H5N6 mới nhất ở Trung Quốc có thể là do một biến chủng mới.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)