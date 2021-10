Lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc khiến gần 2 triệu dân sơ tán

Lũ lụt Trung Quốc nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới gần 2 triệu người ở tỉnh Sơn Tây, theo truyền thông địa phương.



Đê vỡ đã được kiểm soát ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 8.10. Ảnh: Tân Hoa Xã



Mưa lũ lớn vào cuối tuần ở tỉnh phía bắc Trung Quốc gây sập nhà cửa và sạt lở đất ở hơn 70 huyện và thành phố. Giới chức cho hay, hơn 1,76 triệu người đã bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt lớn này.



Giới chức chia sẻ với hãng tin Tân Hoa Xã rằng, hơn 120.000 người đã phải di chuyển và tái định cư khẩn cấp cùng với 17.000 ngôi nhà sập trên khắp tỉnh Sơn Tây.



Tờ Thời báo Hoàn cầu cho hay, 4 cảnh sát tử vong do sạt lở đất. Những thông tin khác về thương vong trong vụ việc vẫn chưa được công bố. Tờ báo Trung Quốc lưu ý, lũ lụt ở Sơn Tây có thể còn tồi tệ hơn lũ lụt ở Hà Nam vào đầu năm nay.



Thành phố Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, nhận lượng mưa trung bình khoảng 185,6mm vào tuần trước, cao hơn nhiều lần so với mức 25mm vào tháng 10 thường ghi nhận trong giai đoạn từ 1981 tới 2010.



Lực lượng cứu hộ ở Thái Nguyên đã sử dụng loa phóng thanh để trấn an người mắc kẹt trong lũ lụt. "Đừng hoảng sợ, mọi người sẽ được giải cứu" - lực lượng cứu hộ thông báo.



Lũ lụt xảy ra chưa đầy 3 tháng sau trận mưa lớn ở tỉnh Hà Nam khiến hơn 300 người chết.



Dự báo thời tiết mới nhất của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cảnh báo, mưa lớn và kéo dài cùng với các cơn bão đang tiếp tục cản trở nỗ lực cứu hộ.



Sơn Tây là một tỉnh sản xuất than lớn và chính phủ Trung Quốc đã buộc phải tạm dừng hoạt động tại các hầm mỏ và nhà máy hóa chất do mưa lũ.



Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng dẫn đến cắt điện. Chính phủ đã và đang hạn chế việc sử dụng điện tại các cảng và nhà máy.



Chính quyền địa phương cho biết đã đình chỉ sản lượng tại 60 mỏ than, 372 mỏ không phải than và 14 nhà máy hóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động đã bị ngừng tại 27 mỏ than khác vào ngày 4.10.



Tỉnh Sơn Tây cũng là nơi có một số di tích cổ đứng trước nguy cơ lớn trong đợt mưa lũ mới nhất ở Trung Quốc..



https://laodong.vn/the-gioi/lu-lut-nghiem-trong-o-trung-quoc-khien-gan-2-trieu-dan-so-tan-962415.ldo

Theo THANH HÀ (LĐO)