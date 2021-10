Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc từng điều tra Chu Vĩnh Khang 'ngã ngựa' vì cầm đầu vụ tham nhũng lớn

Phó Chính Hoa - Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc từng điều tra Chu Vĩnh Khang nay cũng bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương "sờ gáy" vì cầm đầu vụ tham nhũng lớn.



Cựu quan chức 'đả hổ, diệt ruồi' của Trung Quốc sắp ra tòa vì tội tham nhũng

Phó Chính Hoa - Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc vừa "ngã ngựa" vì tin đồn dính đến các bê bối tham nhũng lớn. Ảnh SCMP



Theo ABC News, ông Phó đã trở thành đối tượng mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.



Cụ thể, ngày 2/10, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) của Trung Quốc thông báo ông Phó Chính Hoa, cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc đã bị bắt để điều tra về "những vi phạm nghiêm trọng" về kỷ luật và pháp luật quốc gia, theo báo South China Morning Post. CCDI không cung cấp các thông tin chi tiết về vụ điều tra ông Phó Chính Hoa cũng như cáo buộc đối với ông này nhưng cụm từ "những vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật và pháp luật" thường được CCDI sử dụng khi điều tra quan chức tham nhũng. Theo tin đồn, ông Phó bị điều tra vì cầm đầu một vụ tham nhũng lớn.



Ông Phó 66 tuổi, trước khi được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Tư pháp đã giữ nhiều vai trò quan trọng, như là người đứng đầu ngành công an của Bắc Kinh và Thứ trưởng Bộ công an từ năm 2013 đến năm 2018. Sau đó, ông Phó được bổ nhiệm và giữ chức Bộ trưởng Tư pháp từ năm 2018 đến năm 2020.



Khi còn là Thứ trưởng Bộ Công an, ông Phó đã dẫn đầu cuộc điều tra Chu Vĩnh Khang, một trong những quan chức cấp cao nhất bị kết án tham nhũng năm 2013. Chu, cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc từng là một trong 9 thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dưới thời người tiền nhiệm của ông Tập, cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.



Ông Chu Vĩnh Khang bị kết án tù chung thân vào năm 2015 với tội danh nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và làm rò rỉ bí mật nhà nước.



CCDI công bố thông tin điều tra ông Phó Chính Hoa chỉ vài ngày sau khi cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và sắp phải ra hầu tòa vì tội tham nhũng.



Tính đến nay hơn 1 triệu quan chức Trung Quốc đã bị trừng phạt trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.





Theo hương Đăng (theo Abcnews/Dân Việt)