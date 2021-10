Bộ trưởng Hàn Quốc: Cần thỏa thuận mới cho hợp tác liên Triều

Theo Bộ trưởng Lee In-young, nếu hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên phát triển thành một "thỏa thuận hòa bình mới," điều này sẽ mở đường cho một bước nhảy vọt mới của nền kinh tế Hàn Quốc.





Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)



Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 7/10 nhấn mạnh sự cần thiết của một thỏa thuận mới phiên bản Hàn Quốc cho việc mở rộng hợp tác liên Triều.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, khi trao đổi trực tuyến hôm 7/10 với ông Jim Rogers, một nhà đầu tư nổi tiếng, Bộ trưởng Lee cho rằng một "Thỏa thuận Hòa bình mới" sẽ đóng vai trò là động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Hàn Quốc.



Ông Lee nhấn mạnh, nếu hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên phát triển thành một "Thỏa thuận Hòa bình mới," điều đó sẽ mở đường cho một bước nhảy vọt mới của nền kinh tế Hàn Quốc.



Ông Rogers thể hiện đồng tình với tầm nhìn của ông Lee, nhấn mạnh trao đổi liên Triều sẽ "có lợi cho tất cả mọi người và sẽ mang lại những cơ hội mới." Ông cũng chỉ ra rằng thế giới sẽ chú ý đến Hàn Quốc nếu hai miền Triều Tiên được thống nhất và nhấn mạnh việc sẽ có thêm nhiều công ty đầu tư vào Bán đảo Triều Tiên.



Cũng liên quan đến tình hình Triều Tiên, ngày 7/10, đặc phái viên Liên hợp quốc phụ trách về nhân quyền ở Triều Tiên, ông Tomas Ojea Quintana cho biết người dân Triều Tiên đang đứng trước nguy cơ đói nghèo do đại dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi nới lỏng các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đã áp đặt với nước này liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa.



Ông Quintana cho rằng: “Nên xem xét và nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để vừa tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo vừa cho phép thúc đẩy quyền có mức sống đầy đủ của thường dân”.



Tháng Sáu vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết tình hình lương thực “căng thẳng” hơn vì thiên tai năm ngoái. Trong khi đó, đại dịch COVID-19 đã buộc nước này phải áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt bao gồm đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại trong nước.



Ông Ojea Quintana cho biết nhiều người Triều Tiên sống dựa vào các hoạt động thương mại dọc biên giới với Trung Quốc đã bị mất thu nhập do dịch bệnh, cộng thêm tác động của các lệnh trừng phạt.



Ông Quintana cảnh báo: "Trẻ em, người già là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước nguy cơ thiếu ăn trầm trọng”. Ông kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc “gửi những tín hiệu rõ ràng” để vực dậy chính sách ngoại giao nhằm đảm bảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa.



Theo Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)