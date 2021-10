Biến thể "nguy hiểm hơn Delta" đã đến Nga

Nga đã ghi nhận một số ca nhiễm biến thể mới AY 4.2, được cho là dễ lây lan hơn biến thể Delta.

Hãng thông tấn RIA ngày 21-10 dẫn lời chuyên gia dịch tễ Kamil Khafizov cho biết có khả năng biến thể AY 4.2 (hay còn gọi là Delta Plus) sẽ lây lan rộng, có thể khiến số ca mắc mới Covid-19 ở Nga tăng hơn nữa.

Hiện số ca nhiễm tại Nga đang ở mức cao kỷ lục. Theo trang thống kê Worldometers, Nga ghi nhận 36.339 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm lên hơn 8,1 triệu trường hợp.

Biến thể AY 4.2 là biến thể phụ của Delta. Ông Khafizov cho rằng AY 4.2 cuối củng có thể thay thế biến thể Delta, mặc dù tiến trình này có thể sẽ diễn ra chậm.

Trong tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận một đề xuất của chính phủ nước này về nghỉ làm việc 1 tuần vào đầu tháng 11, trong bối cảnh Nga ngày 20-10 ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 trong vòng 24 giờ ở mức cao kỷ lục là 1.028 ca.

Ngày 21-10, Nga thông báo một số ca nhiễm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là dễ lây nhiễm hơn cả biến thể Delta. Ảnh: APA

Trước đó, ngày 19-10, Israel xác nhận phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ AY4.2 ở nước này. Ca nhiễm là một bé trai 11 tuổi, được phát hiện khi xét nghiệm Covid-19 tại sân bay quốc tế Ben Gurion, ngoại ô TP Tel Aviv, khi vừa về nước từ Moldova.

Mỹ cũng ghi nhận có các ca nhiễm biến thể Delta Plus. Bà Rochelle Walensky, người phát ngôn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), ngày 20-10 cho biết biến thể phụ này đã thu hút một số sự chú ý trong những ngày gần đây nhưng không đề cập cụ thể cụm lây nhiễm. Theo The New York Post, chưa tới 10 ca được phát hiện cho tới thời điểm hiện tại.

Biến thể phụ AY.4.2 được tìm thấy trong 6% số mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Anh tính từ 29-7 đến nay và xu hướng xuất hiện đang tăng lên. Một số nhà khoa học theo dõi virus SARS-CoV-2 cảnh báo AY.4.2 có thể lây truyền nhiều hơn từ 10-15% so với biến thể Delta ban đầu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nói còn quá sớm để kết luận về độ nguy hiểm của nó.

Các chuyên gia Anh cũng cho biết không có dấu hiệu ban đầu cho thấy AY.4.2 sẽ trở thành biến thể thống trị và cũng không có khả năng cao sẽ thay đổi tình hình dịch Covid-19 hiện tại.

Giáo sư Andrew Pollard, Giám đốc Nhóm vắc-xin Oxford thuộc Đại học Oxford (Anh), chia sẻ với đài BBC vào ngày 20-10: "Việc phát hiện ra các biến thể mới tất nhiên là rất quan trọng trong theo dõi nhưng nó không chỉ ra rằng biến thể mới sẽ là biến thể thay thế Delta".

Giáo sư Danny Altmann tại trường Đại học Hoàng gia London nói với kênh CNBC rằng biến thể phụ AY.4.2 cần được theo dõi và kiểm soát càng cẩn thận càng tốt.