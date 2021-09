Nước Mỹ tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố 11/9

Tổng thống Mỹ Joe Biden khởi động lễ tưởng niệm năm nay, trước tiên tại New York. Ông Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ đến thăm 3 địa điểm đã bị tấn công 20 năm trước.



20 năm sự kiện 11-9: Nhìn lại cuộc chiến chống khủng bố

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng, trước lễ tưởng niệm 20 năm ngày nước Mỹ bị tấn công khủng bố (ngày 11/9). (Ảnh: NDTV/TTXVN)



Sáng 11/9 (theo giờ địa phương), nước Mỹ đã bắt đầu các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân của loạt vụ khủng bố bi thảm nhất trong lịch sử nước này xảy ra cách đây tròn 20 năm.



Tổng thống Mỹ Joe Biden khởi động lễ tưởng niệm năm nay, trước tiên tại New York. Ông Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ đến thăm 3 địa điểm đã bị tấn công 20 năm trước. Phó Tổng thống Kamala Harris cùng chồng Doug Emhoff sẽ đến Shanksville trước khi cùng vợ chồng Tổng thống Biden có mặt tại Lầu Năm Góc.



Tại thành phố New York, Đài tưởng niệm và bảo tàng 11/9 cũng tổ chức buổi lễ, trong đó tên của tất cả nạn nhân sẽ được xướng lên. Buổi lễ sẽ kéo dài 4 giờ với sự tham dự của Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama. Sự kiện bắt đầu bằng phút mặc niệm lúc 8h46 sáng đánh dấu thời điểm chiếc máy bay thứ nhất bị bọn khủng bố kiểm soát lao vào tòa tháp phía Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC).



Hoạt động đọc tên tiếp tục diễn ra trong suốt buổi sáng, với những khoảng dừng để đánh dấu thời điểm tòa tháp phía Nam của WTC và Lầu Năm Góc bị tấn công, khi chuyến bay số hiệu 93 rơi ở Pennsylvania và khi hai tòa tháp sụp đổ.



Lễ tưởng niệm sự kiện 11/9 năm nay diễn ra trong điều kiện an ninh được siết chặt. Nhiều vành đai an ninh đã được dựng lên xung quanh Đài tưởng niệm 11/9 và chỉ có gia đình các nạn nhân mới được phép đi vào khu vực này.



Cách đây đúng 20 năm, ngày 11/9/2001, 19 tên khủng bố của nhóm Hồi giáo Al Qaeda đã khống chế 4 máy bay thương mại của hai hãng hàng không United Airlines và American Airlines. Hai chiếc Boeing 767 lần lượt đâm vào hai tòa tháp đôi thuộc khu phức hợp Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) ở thành phố New York, kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ 7 tòa tháp trong khu vực.



Tại thủ đô Washington D.C, một chiếc Boeing 757 của Hãng American Airlines đâm vào phía Tây trụ sở Lầu Năm Góc gây ra đám cháy kinh hoàng và làm toàn bộ 64 người trên máy bay (trong đó có 5 tên khủng bố) và 125 người trên mặt đất thiệt mạng. Sau vụ tấn công tại Lầu Năm Góc, toàn bộ không phận Mỹ trở thành vùng cấm bay.



Tuy nhiên, vẫn có một chiếc máy bay bất tuân. Đó là một chiếc Boeing 757 thuộc Chuyến bay 93 của Hãng United Airlines bị 4 tên không tặc khống chế. Do chuyến bay cất cánh trễ, phi hành đoàn và hành khách đã kịp nghe về vụ tấn công tại New York. Các hành khách trên máy bay quyết định chống lại bọn không tặc khiến máy bay rơi xuống Shanksville, bang Pennsylvania lúc 10h03.



Vụ khủng bố ngày 11/9 khiến tổng cộng 2.996 người thiệt mạng và là vụ tấn công đẫm máu nhất do thế lực bên ngoài gây ra tại Mỹ. Có hơn 300 lính cứu hỏa và cảnh sát thiệt mạng khi tham gia giải cứu người kẹt trong tòa tháp đôi WTC.



Khói bụi từ vụ tấn công tháp đôi WTC bốc lên tại khu vực hạ Manhattan cao đến mức có thể được nhìn thấy trong ảnh chụp của vệ tinh của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ. Ngoài ra, còn khoảng gần 10.000 người bị thương hoặc ảnh hưởng sức khoẻ nghiêm trọng sau chuỗi sự kiện kinh hoàng này.



Vụ tấn công đã làm thay đổi gần như mọi mặt của nước Mỹ. Sau cuộc tấn công, chính quyền Tổng thống Mỹ khi đó là ông George W. Bush phát động cuộc chiến chống toàn cầu chống khủng bố, dẫn tới việc Mỹ phát động cuộc chiến tại Afghanistan ngay trong năm 2001.

Theo Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)