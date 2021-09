Ít nhất 45 người chết do hoàn lưu bão Ida ở Mỹ

Mưa lớn diễn biến khó lường do hoàn lưu bão Ida gây thiệt hại nặng nề tại nhiều bang ở Mỹ.

Xe hơi bị bỏ lại trên một con đường ngập nặng ở New York.

Tờ USA Today ngày 3.9 đưa tin số người chết do hoàn lưu bão Ida ở Mỹ đã tăng lên 45, sau khi mưa lớn gây lũ lụt tại nhiều bang ở khu vực đông bắc.

Đây là số người thiệt mạng trong 2 ngày qua, bao gồm 23 người tại New Jersey, 15 người tại New York, 5 người tại Pennsylvania và mỗi bang Maryland, Connecticut 1 người.

Thống đống New Jersey Phil Murphy cho hay hầu hết những trường hợp tử vong là người bị kẹt trong xe tại khu vực ngập nước, bên cạnh nhiều người mất tích trong đợt mưa lũ “lịch sử” do hoàn lưu bão Ida gây ra.

“Chúng tôi chưa tổng kết về số nạn nhân thiệt mạng. Những trường hợp trên được ghi nhận tại một số hạt, nhưng chủ yếu tập trung ở trung tâm và phía bắc”, ông cho biết.

Tại Philadelphia (Pennsylvania), một số con đường bị ngập khiến nhiều tuyến xe buýt và xe điện phải tạm ngưng hoạt động, nhiều tòa nhà đóng cửa và giới lãnh đạo kêu gọi người dân làm việc ở nhà.

Lực lượng cứu hộ dùng xuồng di chuyển khắp nhiều con đường bị ngập tại Philadelphia, Delaware và New York để đưa người khỏi những căn nhà bị ngập. Chỉ tại Pennsylvania, họ đã di chuyển hàng ngàn người đến nơi an toàn bằng cách này.

Tại thành phố New York (bang New York), nhiều hành khách được cứu hộ khỏi xe điện ngầm, trong khi nhiều người khác bị kẹt lại qua đêm tại một số trạm do mưa lũ.

Theo cảnh sát thành phố New York, ít nhất 8 người dân đã thiệt mạng trong các tầng hầm bị ngập tại những căn nhà ở khu Queens.

Đài CNN dẫn lời thống đốc New York Kathy Hochul cho hay tiểu bang này đã quen với thảm họa nhưng lần này bão Ida đã ảnh hưởng quá lớn. “Tôi kêu gọi mọi người ở nhà, kiểm tra an toàn của hàng xóm và đảm bảo họ ổn”, bà kêu gọi.

Trước đó, bão Ida suy yếu khi hướng đến khu vực đông bắc nước Mỹ. Cơ quan thời tiết dự báo sẽ có mưa lớn, nhưng không thể dự báo sớm và chính xác những khu vực mưa lớn nhất.