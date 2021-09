Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp bạn bè cánh tả Hoa Kỳ

Chủ tịch nước nêu rõ sự phát triển tích cực, liên tục của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của các lực lượng cánh tả và nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ.



Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc và Đại sứ Đặng Đình Quý đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế J.F. Kennedy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)



Theo Đặc phái viên TTXVN, trong chiều 21/9 (theo giờ New York), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các bạn bè cánh tả Hoa Kỳ.



Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với những người bạn, người đồng chí Hoa Kỳ hết sức thân thiết, thủy chung của nhân dân Việt Nam đã luôn sát cánh với cách mạng và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.



Việt Nam hết sức trân trọng và đánh giá cao những hỗ trợ thiết thực, quý báu của các bạn cánh tả Hoa Kỳ đối với công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, cũng như sự ủng hộ đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hoà bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung, Đông Nam Á nói riêng.



Khẳng định Việt Nam có mối quan hệ hết sức tốt đẹp với các nước trên thế giới dù chế độ chính trị khác nhau, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết đó là nhờ đường lối quan hệ đối ngoại đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm nên vị thế và giá trị của Việt Nam trên trường quốc tế.



Chủ tịch nước tới New York lần này để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng tròn 44 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.



Tại kỳ họp của Liên hợp quốc lần này, Chủ tịch nước sẽ có khoảng 60 hoạt động trong 3 ngày, trong đó có các hoạt động thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là đề xuất các biện pháp hợp tác quốc tế về vaccine ngừa COVID-19. Việt Nam sẽ chia sẻ với thế giới về kinh nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.



Điều đó thể hiện Việt Nam năng động và có trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế hiện nay, thể hiện mong muốn của Việt Nam về hòa bình, ổn định, cùng phát triển của thế giới.



Chủ tịch nước mong muốn các bạn bè, những người đồng chí luôn "chân cứng đá mềm," vượt qua khó khăn, trái tim nhiệt huyết để tiếp tục có những đóng góp tích cực cho xã hội cũng như cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.

Theo Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)