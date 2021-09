Bầu cử Duma QG Nga: 5 đảng giành ghế trong cơ quan lập pháp khóa mới

Các đảng Nước Nga Thống nhất, KPRF, LDPR, đảng Nước Nga Công bằng-Vì sự thật và đảng Con người mới đã hội đủ số cử tri ủng hộ để có đại biểu tham gia Duma Quốc gia khóa 8.



Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Duma Quốc gia Nga tại điểm bầu cử ở thành phố Vladivostok ngày 17/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Trong cuộc họp báo ngày 20/9, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (SIK), bà Ella Pamfilova, cho biết theo kết quả của các cuộc bầu cử vừa qua, 5 chính đảng có đại biểu trong Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa mới.



Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, thống kê của SIK nêu rõ các đảng Nước Nga Thống nhất, đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), đảng Dân chủ Tự do (LDPR), đảng Nước Nga Công bằng-Vì sự thật và đảng Con người mới đã hội đủ số cử tri ủng hộ để có đại biểu tham gia Duma Quốc gia khóa 8.



Tại một số khu vực bầu cử bầu ra 1 đại biểu duy nhất, ứng cử viên đảng Tổ Quốc, đảng Tăng trưởng và đảng Cương lĩnh Công dân cũng như 5 ứng cử viên tự do đã giành chiến thắng.



Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền tiếp tục giành chiến thắng áp đảo, với hơn 2/3 số ghế trong Hạ viện khóa mới, mặc dù đảng này giành được ít phiếu hơn so với số phiếu đạt được trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia năm 2016.



Theo Chủ tịch SIK, đảng Nước Nga Thống nhất đã đảm bảo được đa số 2/3 để có thể sửa đổi hiến pháp.



Với 99,72% số phiếu được kiểm, đảng Nước Nga Thống nhất nhận được 49,84% số phiếu bầu. Các đại diện của đảng cầm quyền chiến thắng ở 198/225 khu vực bầu cử bầu ra 1 đại diện duy nhất.



Trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia năm 2016, đảng Nước Nga Thống nhất đã nhận được 54,19% số phiếu bầu (tổng cộng đảng này đã giành được 343 ghế tại Hạ viện, tính đến chiến thắng của các ứng cử viên tại các khu vực bầu cử bầu ra 1 đại biểu duy nhất).

Theo Duy Trinh (TTXVN/Vietnam+)