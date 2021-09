3 cựu nhân viên tình báo Mỹ thừa nhận được UAE thuê tấn công mạng

Các bị cáo làm việc cho một công ty có liên kết với chính phủ UAE, tiến hành tấn công mạng nhằm vào các mục tiêu được giao.



Ba cựu quan chức tình báo Mỹ thừa nhận làm việc cho UAE. Ảnh: Reuters



Hãng AFP ngày 15.9 đưa tin 3 cựu quan chức tình báo Mỹ khai nhận tại tòa về việc tham gia cùng Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các bên thù địch.



Các bị cáo Marc Baier (49 tuổi), Ryan Adams (34 tuổi) và Daniel Gericke (40 tuổi) đồng ý đóng tổng số tiền phạt 1,7 triệu USD, bằng với số tiền mà họ kiếm được khi làm việc cho UAE, để tránh bị truy tố về các hành vi vi phạm quy định xuất khẩu, lừa đảo qua máy tính và khai thác trái phép việc truy cập máy tính của người khác.



Tòa án tại Alexandria (Virginia) đồng ý hoãn truy tố trong 3 năm đối với vụ việc phức tạp này.



Vụ việc này đã làm lộ rõ một thị trường toàn cầu, nơi chính phủ các nước tìm kiếm những chuyên gia an ninh máy tính trình độ cao nhằm do thám kẻ thù và các mối đe dọa.



Các bị cáo trước đó từng làm việc trong giới tình báo Mỹ, kể cả tại Cơ quan An ninh quốc gia và quân đội. Theo Bộ Tư pháp, họ đã làm việc cho một công ty Mỹ cung cấp hoạt động tình báo mạng cho chính phủ UAE tuân thủ các quy định của Mỹ.



Tuy nhiên, vào năm 2016, họ chuyển sang làm việc lương cao hơn tại một công ty có liên kết với chính phủ UAE là DarkMatter, và bắt đầu tiến hành tấn công mạng nhằm vào các mục tiêu được giao, bao gồm các máy chủ ngay tại Mỹ.

Có lần, họ xâm nhập vào “hàng chục triệu” điện thoại di động và các thiết bị di động nhưng chưa rõ mục tiêu cụ thể. Truyền thông đưa tin nhóm người trên nhắm vào các mục tiêu tại Mỹ lẫn nước ngoài.



Biện pháp của họ chủ yếu là đưa vào các phần mềm gián điệp và tận dụng lỗ hổng để xâm nhập và kiểm soát máy chủ, điện thoại và các thiết bị kỹ thuật số khác. Bên cạnh việc bị phạt, 3 người đàn ông trên còn bị cấm làm việc trong lĩnh vực tình báo và bị cấm thực hiện hành vi xâm nhập mạng.



Theo quan chức FBI Bryan Vorndran, cơ quan của ông sẽ điều tra đầy đủ về các cá nhân và công ty trục lợi từ hoạt động tấn công mạng trong vụ việc.



Theo Khánh An (TNO)