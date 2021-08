Phó tổng thống Kamala Harris: Mỹ cam kết gắn bó lâu dài ở Đông Nam Á

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 23.8 tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với Đông Nam Á cũng như khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.



Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm Singapore, Việt Nam

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Singapore ngày 23.8. Ảnh: AFP



"Chính quyền chúng tôi cam kết gắn bó lâu dài với Singapore, Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", bà Harris phát biểu ngày 23.8 trong chuyến thăm Singapore.



Phó tổng thống Mỹ cũng đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng ngày, theo AFP. Dự kiến bà Harris sẽ có bài phát biểu về những kế hoạch của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong ngày 23.8.



Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai và là chuyến đi đầu tiên của bà Harris tới Đông Nam Á trên cương vị phó tổng thống Mỹ.



Sau khi rời Singapore, bà Harris dự kiến tới Việt Nam và đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một phó tổng thống Mỹ tới Việt Nam từ trước đến nay.



Hôm 22.8, khi đáp máy bay xuống Singapore, bà Harris tuyên bố trên Twitter rằng Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực tối quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ.



Các quan chức cấp cao Mỹ cho hay chuyến thăm của bà Harris tới Đông Nam Á lần này sẽ tập trung vào ba chủ đề chính là y tế toàn cầu, quan hệ đối tác kinh tế và vấn đề an ninh. Trong đó, bà Harris có thể chuyển đi thông điệp về việc duy trì khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nhấn mạnh rõ cam kết của Mỹ đối với khu vực và tăng cường hợp tác an ninh.



Hôm 30.7, cố vấn cấp cao kiêm phát ngôn viên Phó tổng thống Mỹ Symone Sanders cho biết trong chuyến thăm Đông Nam Á, bà Harris sẽ tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác kinh tế với "hai đối tác then chốt của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” là Singapore và Việt Nam, theo thông cáo được đăng trên website Nhà Trắng.



Theo Ngọc Mai (TNO)