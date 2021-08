Ngày nhiễm Covid-19 kỷ lục ở Lào, Campuchia phong tỏa thêm khu vực vì biến thể Delta

Số ca nhiễm Covid-19 trong ngày ở Lào và Malaysia tăng lên mức cao chưa từng thấy, trong khi thêm nhiều khu vực ở Campuchia đặt trong tình trạng phong tỏa vì biến thể Delta.



Báo động số ca Covid-19 cộng đồng ở Trung Quốc, ngày nhiễm kỷ lục ở Thái Lan

Thành phố Stung Treng, thủ phủ tỉnh Stung Treng (Campuchia) đã đặt trong tình trạng phong tỏa từ khuya 17.8, sau khi giới chức phát hiện 9 ca mắc biến thể Delta - Chụp màn hình Khmer Times



Cụ thể, giới chức y tế Lào hôm nay 18.8 thông báo ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới/ngày ở mức cao kỷ lục là 381 ca, trong đó có 48 ca nhiễm cộng đồng, theo tờ The Laotian Times. Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Lào lên 11.029, với 9 ca tử vong.



Ở Campuchia, Bộ Y tế hôm nay ghi nhận 12 ca Covid-19 tử vong và 593 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và tổng số ca nhiễm lên lần lượt 1.730 và 87.190, theo tờ Khmer Times.



Biến thể Delta đang làm gia tăng số ca nhiễm và số ca tử vong ở Campuchia, gây ra mối đe dọa đáng kể đối với người dân và mối quan ngại lớn đối với chính phủ nước này, theo Khmer Times. Hiện có ít nhất 513 ca nhiễm biển thể Delta ở Campuchia và chỉ có 3 tỉnh chưa ghi nhận có ca mắc biến thể này.



Hôm nay, chính quyền thủ đô Phnom Penh cho phong tỏa thêm 2 khu vực do có ca mắc biến thể Delta. Hôm 17.8, thành phố Stung Treng, thủ phủ tỉnh Stung Treng, cũng đã đặt trong tình trạng phong tỏa sau khi giới chức phát hiện 9 ca mắc biến thể Delta, theo Khmer Times dẫn lại thông báo từ tỉnh trưởng Mam Saroeun.



Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế Malaysia thông báo có thêm 22.242 ca nhiễm Covid-19, vượt số ca nhiễm mới/ngày cao kỷ lục được ghi nhận vào ngày 6.8 là 20.889 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 1,46 triệu ca, theo báo The Star. Bộ Y tế Malaysia chưa công bố số ca Covid-19 tử vong mới. Hôm qua, Malaysia có thêm 293 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 13.077.



Tương tự, Bộ Y tế Philippines hôm nay ghi nhận thêm 161 ca Covid-19 tử vong và 11.085 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt 30.623 và trên 1,77 triệu ca, theo tờ The Philippine Star.

Theo Văn Khoa (TNO)