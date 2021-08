Mỹ xác nhận thương vong trong vụ đấu súng bên ngoài sân bay Kabul

Quân đội Mỹ đã ra tuyên bố xác nhận thương vong, cụ thể, một quân nhân Afghanistan đã thiệt mạng trong khi nhiều người bị thương. Không có binh sỹ Mỹ thương vong trong vụ đấu súng này.



Binh sỹ Anh và binh sĩ Mỹ gác tại khu vực sân bay Kabul, Afghanistan, ngày 22/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc đấu súng bên ngoài sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul, ngày 23/8, Quân đội Mỹ đã ra tuyên bố xác nhận thương vong. Cụ thể, một quân nhân Afghanistan đã thiệt mạng, trong khi nhiều người bị thương. Không có binh sỹ Mỹ thương vong trong vụ đấu súng này.



Tuyên bố nêu rõ: "Vụ việc dường như bắt đầu khi một đối tượng thù địch không rõ danh tính bắn vào lực lượng an ninh Afghanistan tham gia giám sát việc ra vào (sân bay). Lực lượng Afghanistan đã bắn trả tự vệ, trong khi binh sỹ Mỹ và liên quân cũng đáp trả."



Trước đó, quân đội Đức thông báo đụng độ đã nổ ra giữa các tay súng chưa xác định được danh tính với các lực lượng an ninh phương Tây, cùng các bảo vệ người Afghanistan tại cửa Bắc của sân bay ở Kabul, trong bối cảnh hàng nghìn người nước ngoài và người địa phương đang sơ tán khỏi nước này.



Tuy nhiên, tuyên bố không cho biết bảo vệ người Afghanistan thiệt mạng có phải do lực lượng Taliban cử đến để bảo vệ sân bay hay không.



Kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul ngày 15/8 vừa qua, sân bay ở thành phố này rơi vào cảnh hỗn loạn trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và quốc tế nỗ lực sơ tán công dân và người dân địa phương dễ bị tổn thương.



Theo hãng tin Reuters, ngày 22/8, các tay súng Taliban đã đánh lại đám đông ở sân bay, một ngày sau khi 7 người Afghanistan thiệt mạng do xô đẩy ở các cửa sân bay trong bối cảnh thời hạn chót rút quân của binh sỹ nước ngoài đang đến gần.



Trong một tuyên bố đưa ra ngày 23/8, một cố vấn cấp cao của Taliban cho biết các lực lượng nước ngoài ở Afghanistan không tìm cách gia hạn thời hạn chót rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này vào ngày 31/8, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này có thể duy trì các binh sỹ qua thời hạn chót để giám sát việc sơ tán.



Theo nhân vật trên, hiện các lực lượng nước ngoài vẫn đang hướng đến thời hạn chót vào cuối tháng Tám đã nhất trí với Taliban về việc rút quân và chưa tìm cách gia hạn thời hạn này.

Theo Phương Hồ (TTXVN/Vietnam+)