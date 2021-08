Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo Mỹ viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam.



Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo, Mỹ viện trợ thêm cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine Pfizer, nâng tổng số vaccine viện trợ cho Việt Nam lên 6 triệu liều. Ảnh: TTXVN



Thông cáo báo chí của Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ cho hay, Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định cam kết của Mỹ dẫn đầu thế giới trong việc chấm dứt đại dịch COVID-19. Bà Kamala Harris trong chuyến thăm Việt Nam đã thông báo về việc tài trợ thêm vaccine COVID-19 cho Việt Nam, hỗ trợ quan trọng cho việc phân phối vaccine và việc mở Văn phòng Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) khu vực Đông Nam Á đặt tại Hà Nội để tăng cường hợp tác an ninh y tế.



Theo đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo Mỹ tài trợ thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam, nâng tổng số vaccine Mỹ dành cho Việt Nam lên 6 triệu liều. Hãng tin AP cho hay, số vaccine này bắt đầu được cung cấp ngay trong vòng 24 giờ tới.



Thông qua Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Mỹ (ARPA) và các nguồn hỗ trợ khẩn cấp khác, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và CDC hỗ trợ kỹ thuật thêm 23 triệu USD cho Việt Nam ứng phó với COVID-19, nâng tổng hỗ trợ kể từ khi bắt đầu đại dịch lên đến gần 44 triệu USD.



Sự hỗ trợ này sẽ thúc đẩy việc tiếp cận công bằng và cung cấp vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả, củng cố hệ thống y tế của Việt Nam để ứng phó với COVID-19 và xây dựng năng lực để phát hiện, giám sát COVID-19 và các mối đe dọa dịch bệnh trong tương lai.



USAID cũng tài trợ cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 1 triệu USD để giảm tác động và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong các cộng đồng dễ bị tổn thương.



Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cung cấp 77 tủ đông sâu bảo quản vaccine để hỗ trợ các nỗ lực phân phối vaccine ở tất cả 63 tỉnh thành của Việt Nam. Các tủ đông này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu bảo quản vaccine khắc nghiệt nhất, nâng cao đáng kể mạng lưới phân phối vaccine của Việt Nam.



Thông qua cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng, Mỹ đã cung cấp hai Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng Khu vực, hiện đang hoạt động 24/7 để thu thập và chia sẻ thông tin giám sát COVID-19 thông qua Bộ Y tế.



Chiều 25.8, Phó Tổng thống Kamala Harris dự kiến tham dự lễ khai trương Văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội. Văn phòng CDC Đông Nam Á sẽ thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu bằng cách duy trì sự hiện diện bền vững trong khu vực, giúp phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các mối đe dọa sức khỏe - bất cứ khi nào chúng xảy ra.



Năm ngoái, Mỹ và Việt Nam đã kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong vài thập kỷ qua, mối quan hệ song phương giữa hai nước đã đạt được những bước tiến đáng kể.



Chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Việt Nam thể hiện cam kết sâu sắc của Mỹ với mối quan hệ song phương. Trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Phó Tổng thống Harris tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, cũng như một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, mở, mạnh và kiên cường.

