Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản tử vong nghi do bị sát hại

Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản được cho là đã tử vong sau khi bị một người đàn ông cao to đánh đập, đẩy xuống nước.



Tìm thấy thi thể 1 công dân Việt Nam mất tích tại Nhật Bản

Người đàn ông cao to ra sức đánh đập nam thanh niên người Việt. Ảnh cắt từ clip

Ngày 3.8, trên mạng xã hội facebook lan truyền clip một nam thanh niên bị đánh rồi đẩy xuống sông dẫn đến tử vong ở Osaka (Nhật Bản).



Nội dung clip cho thấy, nam thanh niên người Việt Nam bị một người đàn ông to cao liên tục đánh, đạp vào mặt, vào người.



Người đàn ông trên đã cố gắng để đẩy nam thanh niên người Việt Nam xuống sông, bất chấp nạn nhân đã cố sức vùng vẫy để bám trụ. Hành vi dã man của người đàn ông này diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài nhưng không có ai vào can ngăn.



Do bị đánh quá đau, nam thanh niên người Việt Nam đã không thể kháng cự và cuối cùng đã bị người đàn ông hất rơi xuống nước. Theo thông tin chia sẻ, nam thanh niên sau đó đã tử vong.



Nạn nhân là anh T.Đ.T.A (22 tuổi, quê P.Hưng Đạo, Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng), sang Nhật Bản du học. Vụ việc được cho là diễn ra tại khu Minami nằm ở ven sông Dotonbori thuộc TP.Osaka (Nhật Bản). Nhiều hội nhóm người Việt Nam tại Nhật Bản đã đưa thông tin về vụ việc này.



Clip vụ việc được các nhân chứng là người Việt Nam ghi lại và đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra bức xúc, phẫn nộ trước sự vô cảm của những người chứng kiến.



Sáng 8.3, trao đổi với Thanh Niên, gia đình anh T.Đ.T.A cho biết, bạn cùng phòng của T.Đ.T.A đã gọi điện về báo cho gia đình biết sự việc. "Người bạn cùng phòng đã được cảnh sát Nhật Bản gọi đến trao đổi về vụ việc trong clip trên mạng và nhận dạng T.Đ.T.A. Hiện tại gia đình rất rối bời", người thân của anh T.Đ.T.A chia sẻ.



Trong khi đó, ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch UBND P.Hưng Đạo (Q.Dương Kinh), cho biết: "Sáng nay, gia đình anh T.Đ.T.A đã lên trình báo về sự việc. Công an phường sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ".



Được biết, anh T.Đ.T.A là người con duy nhất của gia đình và được người thân, bạn bè đánh giá là ngoan, hiền.





Trao đổi với Thanh Niên, chiều 3.8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, cho biết, ngay sau khi có thông tin trên mạng xã hội về việc một thanh niên được cho là người Việt Nam bị sát hại ở khu vực trung tâm thương mại Namba của Osaka, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cảnh sát Osaka và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực để tìm hiểu thông tin vụ việc. “Theo thông tin ban đầu từ Tổng Lãnh sự quán, nạn nhân được cho là công dân Việt Nam. Hiện cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra, xác minh nhân thân và làm rõ vụ việc”, bà Hằng cho hay.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản để làm sáng tỏ vụ việc và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân và sẵn sàng hỗ trợ gia đình nạn nhân xử lý các vấn đề hậu sự.



Bà Hằng cũng thông tin, trong trường hợp cần trợ giúp hoặc có thông tin về người Việt Nam gặp khó khăn, đề nghị liên hệ với đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản (+81.80.3590.9136); đường dây nóng bảo hộ công dân của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản (+81.90.4769.6789) hoặc Tổng đài bảo hộ công dân (+84.981.84.84.84).



Theo Lê Tân-Lê Hiệp (TNO)