Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris chuẩn bị thăm Việt Nam và Singapore

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Ngày 30/7, Nhà Trắng thông báo Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ công du Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Singapore, nhằm tăng cường quan hệ với hai đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.



Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ chuyến công du sắp tới của bà Harris nhằm thúc đẩy ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden là xây dựng lại các mối quan hệ đối tác toàn cầu và duy trì an ninh an ninh quốc gia.



Nhà Trắng cho biết trong chuyến công du này, bà Harris sẽ thảo luận với giới chức các nước sở tại về tình hình an ninh khu vực, cách thức ứng phó với đại dịch COVID-19 cũng như vấn đề biến đổi khí hậu.



Thông báo của Nhà Trắng khẳng định nỗ lực chung của các nước là thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.



Mới đây, Phó Tổng thống Harris đã có chuyến thăm tới Mexico và Guatemala, thúc đẩy chính sách phối hợp nhằm giảm số lượng người di cư trong khu vực này tới Mỹ.



Trong chuyến công du, bà Harris nhấn mạnh các chủ đề phát triển kinh tế, mất an ninh lương thực và các vấn đề về phụ nữ.

