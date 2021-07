Mỹ phá "điệp vụ săn cáo" của Trung Quốc

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 22-7 cáo buộc một công tố viên Trung Quốc đã đến Mỹ chỉ đạo “chiến dịch quấy rối”, với ý đồ bắt công dân Trung Quốc hồi hương để đối mặt với các cáo buộc hình sự.





Tu Lan, 50 tuổi, công tố viên của Viện Kiểm sát Nhân dân Hán Dương, là bị cáo mới nhất trong cuộc điều tra đang dẫn ra. Vụ việc dẫn đến cáo buộc đối với 9 người tình nghi tham gia hoạt động bí mật nhằm giám sát, quấy rối, theo dõi và ép buộc những người Trung Quốc sống ở Mỹ trở về Trung Quốc thông qua "chiến dịch săn cáo".



Tu Lan và một bị cáo khác, Zhai Yongqiang, 46 tuổi, một công dân Trung Quốc đang sống ở bang California, là những nghi phạm mới trong bản cáo trạng bổ sung của Bộ Tư pháp Mỹ. Theo hãng tin Reuters, Tu Lan cũng bị cáo buộc đã ra lệnh cho một đồng phạm khác tiêu hủy chứng cứ, cản trở việc điều tra.



Các nghi phạm bị cáo buộc là tội phạm kinh tế được đưa về Trung Quốc trong "chiến dịch săn cáo" trước đây. Ảnh: The Standard



Khi vụ việc được công bố vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là "vụ án đầu tiên thuộc kiểu này" vì nó liên quan đến nỗ lực của một thế lực nước ngoài nhằm tiến hành hoạt động đơn phương trên lãnh thổ Mỹ.



Ban đầu, vụ việc liên quan đến ông Michael McMahon, một điều tra viên tư nhân người Mỹ kiêm cựu cảnh sát TP New York. Ông McMahon bị cáo buộc đã được thuê để tìm hiểu một trong những mục tiêu được gọi là "người đàn ông số 1".



Ông McMahon bị bắt hồi năm ngoái cùng các đồng phạm Zhu Yong, Hongru Jin ở New York cùng Rong Jing, Zheng Congying ở California. Theo cáo trạng, những người này đã lên kế hoạch theo dõi và hồi hương "người đàn ông số 1" thông qua cưỡng ép tâm lý.



3 trong số các bị cáo bị bắt, bao gồm cả ông McMahon, đã không nhận tội.



Luật sư của McMahon nói với hãng tin Reuters rằng thân chủ của ông thực sự đã bị lừa và không biết mình được thuê như một điều tra viên tư nhân hành động nhân danh chính phủ Trung Quốc.



Hành động nói trên nằm trong kế hoạch hồi tháng 4-2017, khi đó cha của "người đàn ông số 1" bị đưa từ Trung Quốc đến Mỹ và "người đàn ông số 1" bị đe dọa nếu không trở về nước, cả gia đình ông ta sẽ bị "tổn hại nghiêm trọng".



Bản cáo trạng cho biết Tu Lan đã bay từ Trung Quốc đến bang New Jersey để giám sát hoạt động, tại đây bà đã chỉ đạo những người nêu trên theo dõi một trong những người thân của "người đàn ông số 1".



Theo các công tố viên Mỹ, sau đó, bà Tu Lan quay trở lại Trung Quốc và tiếp tục giám sát nỗ lực này. Khi kế hoạch thất bại, bà và những người khác ra lệnh đưa cha của "người đàn ông số 1" trở về Trung Quốc.

Theo Xuân Mai (NLĐO)