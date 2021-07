Công ty nghi ám sát Tổng thống Haiti đã âm mưu sát hại Tổng thống Venezuela

Công ty nghi dính líu vụ ám sát Tổng thống Haiti cũng đã tham gia âm mưu sát hại Tổng thống Venezuela Maduro năm 2018.



Bắt 1 nghi phạm chủ mưu, vụ ám sát Tổng thống Haiti sắp sáng tỏ?

Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: AFP



Cảnh sát Haiti đã bắt giữ 20 nghi phạm nước ngoài đến từ Colombia và Mỹ được cho là có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise vào ngày 7.7.



Sputnik đưa tin, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Caracas hôm 13.7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết Công ty an ninh CTU có trụ sở tại Mỹ - bị nghi dính líu vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise - cũng đã tham gia âm mưu chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào năm 2018.



"Chúng tôi có thông tin rằng công ty an ninh này, do Antonio Itriago lãnh đạo, đã tham gia âm mưu ám sát Tổng thống Nicolas Maduro vào ngày 4.8.2018" - ông Rodriguez nói.



Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý rằng, công ty an ninh đã tham gia vào kế hoạch Gideon hòng lật đổ Tổng thống Maduro khỏi quyền lực nhưng đã bị Caracas đập tan vào năm 2020.



Theo thông tin được Caracas chia sẻ vào thời điểm đó, chiến dịch bất thành này có sự tham gia của lính đánh thuê và dân quân chống chính phủ, và được điều hành bởi một công ty an ninh tư nhân có trụ sở tại Florida, Silvercorp USA. Theo báo cáo của tờ New York Times, CTU cũng nằm ở Florida.



Ông Rodriguez cáo buộc chính quyền Colombia có liên hệ với Itriago của CTU, đề cập đến các báo cáo trước đó rằng hai bên đã gặp nhau vào năm 2018. Chính phủ Colombia bác bỏ các cáo buộc.



Tờ Miami Herald đưa tin, Intriago là một người nhập cư từ Venezuela, tham gia vào các cộng đồng nhập cư Venezuela ở Mỹ - những người phản đối cựu Tổng thống Hugo Chavez và người kế nhiệm của ông, Nicolas Maduro.



Công ty của Intriago, CTU Security, đã được cảnh sát Haiti đề cập đến là có liên quan đến cuộc điều tra vụ ám sát Tổng thống Moise. Một số nghi phạm Colombia bị bắt vì tình nghi thực hiện vụ tấn công, nói rằng họ được CTU thuê “làm việc ở Port-au-Prince”.



Theo cảnh sát Haiti, công ty này đã mua vé máy bay cho 21 nghi phạm Colombia liên quan đến vụ tấn công.



Cảnh sát Haiti cho hay, công ty của Intriago được Christian Emmanuel Sanon, một bác sĩ Haiti tự xưng sống ở Florida thuê. Ông ta được cho là chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Haiti và đang lên kế hoạch thay thế nhà lãnh đạo này. Hiện tại Sanon đã bị bắt.



Tổng thống Moise qua đời sau một cuộc tấn công có tổ chức ở nhà riêng vào ngày 7.7. Cảnh sát Haiti đã tạm giữ 20 nghi phạm, trong đó có 18 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti. 8 nghi phạm khác được cho là vẫn đang lẩn trốn.



https://laodong.vn/the-gioi/cong-ty-nghi-am-sat-tong-thong-haiti-da-am-muu-sat-hai-tong-thong-venezuela-930227.ldo

Theo KHÁNH MINH (LĐO)