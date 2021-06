Tổng thư ký NATO "nắn gân" Trung Quốc

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 13-6 cho rằng lãnh đạo các nước NATO nên thiết lập chính sách chung mạnh mẽ hơn đối với một Trung Quốc ngày càng lấn lướt.





Trong cuộc phỏng vấn với kênh CBC trước thềm hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Brussels, ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh Trung Quốc có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới, lực lượng hải quân lớn nhất và đang đầu tư ồ ạt vào các loại vũ khí quân sự mới, điều này ảnh hưởng đến an ninh của NATO.



Ông Stoltenberg nói rằng: "Trung Quốc không có chung nguyên tắc với chúng ta". Đề cập đến vấn đề Hồng Kông và người Duy Ngô Nhĩ, tổng thư ký NATO cho rằng điều quan trọng là liên minh quân sự này phải xây dựng một chính sách, củng cố chính sách của mình khi đối phó với Trung Quốc.





Tổng Thư ký NATO cho rằng lãnh đạo các nước thành viên nên thiết lập chính sách chung mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc. Ảnh: AP



Tuyên bố trên được đưa ra khi hội nghị nhóm các nước G7 vừa kết thúc ở Anh có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, qua đó kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng nhân quyền, các quyền tự do cơ bản và tự do hàng hải ở biển Đông.



Ông Stoltenberg cũng cho rằng điều quan trọng là các quốc gia khác cần thoả thuận với Trung Quốc về các vấn đề chung như biến đổi khí hậu và kiểm soát vũ khí.



Lãnh đạo NATO cảnh báo khi một nước làm điều Trung Quốc không thích, họ sẽ phản ứng theo những cách rất hung hăng.



Tổng thư ký NATO thừa nhận từng có một số "cuộc thảo luận thách thức" giữa các đồng minh NATO dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump nhưng liên minh quân sự này vẫn "cực kỳ vững chắc và mạnh mẽ".



Ông Stoltenberg nhấn mạnh NATO giờ đây có một tổng thống Mỹ cam kết mạnh mẽ với liên minh, với an ninh châu Âu và sẵn sàng đầu tư nhiều hơn vào NATO.



Tổng thư ký NATO cũng cho rằng cách tiếp cận của NATO đối với Nga dựa trên cách tiếp cận song phương, phòng thủ và đối thoại. Đồng thời, ông Stoltenberg cũng cho hay chính quyền ông Joe Biden cam kết sẽ có đường lối cứng rắn hơn đối với Nga so với thời ông Trump.



Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khởi hành từ Anh đến Brussels hôm 13-6 để nhóm họp với các thành viên NATO trong ngày 14-6.

Theo Xuân Mai (TNO)