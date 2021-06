Đức chặn không cho máy bay Nga hạ cánh sau khi các chuyến bay của Berlin bị Mátxcơva từ chối tương tự.



Máy bay hãng Lufthansa tại sân bay ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP



Đức và Nga đang xung đột về việc ai được bay vào các sân bay của nhau trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Belarus, tờ The Moscow Times đưa tin.



Ngày 2.6, Bộ Giao thông Vận tải thông báo Đức đã chặn các chuyến bay của các hãng hàng không Nga hạ cánh xuống các sân bay của họ sau khi Nga làm điều tương tự với hai chuyến bay của Đức.



Hãng hàng không Đức Lufthansa có hai máy bay bay đến Mátxcơva có lịch trình khởi hành vào đầu ngày thứ 2.6, nhưng cả hai chuyến bay đều bị hủy sau khi Nga từ chối cung cấp các giấy phép cần thiết kịp thời, theo Moscow Times.



Bộ Giao thông Vận tải Đức cho biết: "Do thông lệ có đi có lại, Cơ quan Hàng không Liên bang cũng không cấp thêm bất kỳ giấy phép nào cho các chuyến bay do các hãng hàng không Nga khai thác".



Bộ Giao thông Vận tải Đức làm rõ, một khi giấy phép cho các chuyến bay Lufthansa được cấp, các hãng hàng không của Nga cũng sẽ được phép hạ cánh tại Đức.



Mặc dù không tuyên bố rõ ràng rằng căng thẳng Belarus là nguyên nhân, nhưng các hãng hàng không Châu Âu khác, chẳng hạn như Air France của Pháp, đã phải hủy các chuyến bay đến Nga vào tuần trước vì những lý do tương tự, và có thể là do các hãng hàng không đã đồng ý tránh bay gần Belarus.



Liên minh Châu Âu bắt đầu trừng phạt các hãng hàng không có trụ sở tại Châu Âu tránh bay qua không phận Belarus sau khi Belarus ép máy bay chở khách của hãng hàng không Ryanair hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thủ đô Minsk với lý do nhận được cảnh báo về mối đe doạ đánh bom. Tuy nhiên không có quả bom nào được tìm thấy, song Belarus đã bắt giữ nhà báo kiêm nhà hoạt động 26 tuổi Raman Pratasevich trên chuyến bay.



Kể từ đó, Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Finnair, Lufthansa và Austrian Airlines nằm trong số nhiều hãng hàng không đã bắt đầu tránh Belarus.



Belarus đã kiên quyết bảo vệ các hành động của mình, và Nga cũng công khai bảo vệ quốc gia láng giềng. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết trong một cuộc họp báo đầu tuần trước rằng, cách tiếp cận của Belarus để bắt giữ Pratasevich là "hoàn toàn hợp lý".



Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói: "Một đại diện của Bộ Ngoại giao Belarus... nhấn mạnh sự sẵn sàng của các cơ quan chức năng Belarus để hành động về vấn đề này một cách minh bạch và tuân theo tất cả các quy tắc quốc tế".



Trong một cuộc họp, Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko cho biết: "Việc EU đưa ra quyết định chính trị để áp đặt các biện pháp trừng phạt rõ ràng là nhằm hủy hoại nền kinh tế của chúng tôi. Trong tình huống này, chúng tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ của đồng minh thân cận nhất của chúng tôi, Liên bang Nga".

https://laodong.vn/the-gioi/duc-chan-khong-cho-may-bay-nga-ha-canh-916236.ldo



Theo SONG MINH (LĐO)