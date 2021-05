WHO nói cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 bị chính trị đầu độc

Chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 đã bị chính trị đầu độc sau khi Mỹ và một số nước kêu gọi tiếp tục điều tra.



Tổng giám đốc WHO: Trung Quốc chưa minh bạch thông tin Covid-19

Từ hành động của Trung Quốc, WHO tìm ra nguồn gốc Covid-19?

Các nhân viên an ninh bên ngoài Viện Virus học Vũ Hán tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - Ảnh: AFP



Trong cuộc họp báo ngày 28.5, Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan kêu gọi tách biệt việc điều tra nguồn gốc Covid-19 với chính trị, theo Reuters.



“Chúng tôi muốn mọi người tách biệt chính trị với khoa học của vấn đề này nếu họ có thể. Cả quá trình này đang bị chính trị đầu độc”, ông Ryan nói.

Nhóm chuyên gia của WHO đã đến Trung Quốc điều tra và đưa ra báo cáo hồi tháng 3 rằng virus SARS-CoV-2 gây Covid-19 có khả năng nhảy từ dơi sang người thông qua một động vật khác.



Báo cáo cho rằng việc lây lan xuất phát từ một tai nạn trong phòng thí nghiệm là khả năng cực kỳ khó xảy ra.



Tuy nhiên, báo cáo này vấp phải sự chỉ trích từ nhiều chính trị gia và giới khoa học. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này ra lệnh cho cộng đồng tình báo tìm ra câu trả lời cho nguồn gốc virus trong vòng 90 ngày.





Phòng thí nghiệm (trái) bên trong Viện Virus học Vũ Hán - Ảnh: AFP



Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ hôm 26.5 nói cộng đồng tình báo Mỹ đang xem xét đến 2 khả năng gồm dịch bệnh xuất phát tự nhiên khi con người tiếp xúc với động vật nhiễm virus hoặc một sự cố trong phòng thí nghiệm.



Tuy nhiên, tình báo Mỹ nói mức độ tự tin về 2 khả năng này là từ thấp đến trung bình và không có đủ bằng chứng để đánh giá khả năng nào cao hơn cái còn lại.



Mỹ và Anh mới đây kêu gọi WHO tiến hành giai đoạn 2 của cuộc điều tra, nhấn mạnh rằng các chuyên gia phải được tiếp cận thông tin đầy đủ và minh bạch tại Trung Quốc.



Ông Ryan nói rằng nước nào cũng có thể đưa ra giả thuyết riêng nhưng WHO là cơ quan gồm nhiều thành viên và sẽ chỉ làm việc trên quy tắc tập thể. Chuyên gia kỹ thuật của WHO về Covid-19 Maria Van Kerkhove nói rằng để tìm ra nguồn gốc Covid-19 cần nhiều đợt điều tra và sẽ mất thời gian. Người phát ngôn WHO Fadela Chaib ngày 28.5 cho biết các chuyên gia sẽ chuẩn bị đề xuất lên Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus về giai đoạn điều tra tiếp theo nhưng chưa có khung thời gian cụ thể.

Theo Vi Trân (TNO)