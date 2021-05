Vụ kiện chất độc da cam ở Pháp: Bà Trần Tố Nga tiếp tục đòi công lý !

Hơn cả thắng thua



"Điều tôi mong muốn là các công ty sản xuất chất độc da cam có dũng khí thừa nhận tội ác của mình và có động lực sửa chữa" - bà Trần Tố Nga nói như thế trong một cuộc phỏng vấn mà báo The Washington Post (Mỹ) đăng tải ngày 9-5, một ngày trước khi tòa án ra phán quyết. Bà nhấn mạnh các yêu cầu bồi thường về tài chính không phải là mục đích lớn nhất. Bà nói: "Tôi không chiến đấu vì mình, tôi chiến đấu vì đồng bào người Việt cũng như những nạn nhân chất độc da cam ở Mỹ và các nước khác".



Xét về mặt pháp lý, tính cả vụ thua kiện mới nhất của bà Tố Nga, thì các nạn nhân Việt Nam cho đến nay vẫn chưa nhận được khoản bồi thường nào. Theo The Washington Post, vào năm 2005, một tòa án ở New York đã bác vụ kiện dân sự do các nạn nhân Việt Nam đệ đơn chống lại nhiều công ty Mỹ.



Bà Tố Nga thổ lộ bà đã dành phần lớn đời mình để cố tha thứ. Nhưng bà không chấp nhận được lập luận của các công ty liên quan, bao gồm Dow Chemical của Mỹ và Tập đoàn Bayer của Đức (tập đoàn đã thu mua Công ty Monsanto). Trên trang web của mình, Dow Chemical tuyên bố "nhiều thập kỷ nghiên cứu cho thấy chất độc da cam không gây nên bất cứ căn bệnh, khiếm khuyết bẩm sinh hay các hậu quả di truyền nào". Tuy nhiên, chính Bộ Cựu chiến binh Mỹ từng thừa nhận "nhiều cựu chiến binh Mỹ bị phơi nhiễm chất độc da cam có thể đã mắc phải một số căn bệnh liên quan nhất định".



Vụ kiện của bà Tố Nga thu hút sự chú ý của báo giới và dư luận quốc tế. Các nhà hoạt động xem "phiên tòa lịch sử" hay "trận chiến cuối cùng" - như bà Tố Nga tự nhận xét - là cơ hội có một không hai để đòi các công ty hóa chất chịu trách nhiệm, đồng thời công nhận những đau khổ mà các nạn nhân chất độc da cam phải chịu đựng. Hải Ngọc