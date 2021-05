Trung Quốc phủ bóng hội nghị G7

Các bộ trưởng ngoại giao G7 (nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới, gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ) hôm 4-5 thảo luận về các vấn đề toàn cầu cấp bách nhất tại hội nghị G7 ở thủ đô London - Anh.





Theo Reuters, đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên của các bộ trưởng ngoại giao G7 trong hơn 2 năm qua. London xem đây là cơ hội để củng cố sự ủng hộ dành cho hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ trước sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Bên cạnh Trung Quốc, các bộ trưởng còn thảo luận về các vấn đề nóng khác liên quan đến Nga, Myanmar, Syria, Iran, Triều Tiên...



Ngoài các thành viên G7, nước chủ nhà còn mời các bộ trưởng của Úc, Ấn Độ, Nam Phi và Hàn Quốc tham dự hội nghị được xem là sự chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào tháng 6 tới. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab khẳng định lời mời này là "một tín hiệu về sự chuyển đổi sang mô hình các quốc gia có cùng chí hướng làm việc cùng nhau".



Khung cảnh hội nghị G7 ở thủ đô London – Anh hôm 4-5 Ảnh: REUTERS



Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken một ngày trước đó, ông Raab cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của "hướng tiếp cận đoàn kết hơn" nhằm bảo vệ các nền dân chủ trước những mối đe dọa toàn cầu.



Trong khi đó, ông Blinken tái khẳng định cam kết của Washington đối với "trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc" để giải quyết hàng loạt vấn đề, từ biến đổi khí hậu đến phục hồi sau đại dịch Covid-19. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ và phương Tây không phải là "kiềm chế hoặc kìm hãm Trung Quốc", mà là bảo vệ trật tự nêu trên khỏi nguy cơ bị phá vỡ.



Hội nghị trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Liên minh châu Âu (EU) - Trung Quốc đang xấu đi do tranh cãi về một loạt vấn đề, như Hồng Kông, Đài Loan, nhân quyền, cam kết mở cửa kinh tế của Bắc Kinh... Theo trang Bloomberg, châu Âu ở thời điểm hiện tại vẫn đang nỗ lực tránh nguy cơ chia tách hoàn toàn với Trung Quốc. Dù vậy, một số nền kinh tế hàng đầu châu Âu đang tiến gần hơn quan điểm của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh, qua đó cho thấy quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang dần được cải thiện so với thời Tổng thống Donald Trump.



Tại châu Á, Mỹ sẽ có cơ hội củng cố quan hệ với các đồng minh, đối tác thông qua chuyến đi dự kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Singapore vào tháng tới.



Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS, trụ sở ở Anh) hôm 4-5 cho biết ông Austin sẽ dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (còn gọi là Đối thoại Shangri-La), dự kiến diễn ra tại Singapore trong 2 ngày 4 và 5-6. Theo IISS, Bộ trưởng Austin sẽ tiến hành các cuộc gặp song phương và đa phương bên lề hội nghị trong chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên của mình.

Theo Cao Lực (NLĐO)