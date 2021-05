Tình cờ tìm thấy tàu "Titanic" mất tích của Thụy Điển sau 100 năm

Con tàu tối tân được ví như "Titanic" của Thụy Điển bị chìm cách đây hơn 100 năm vừa được tình cờ tìm thấy dưới đáy biển.



Tàu DS Malmberget mất tích trong một cơn bão năm 1913. Ảnh: Cơ quan Địa chính và Bản đồ Na Uy



Sau nhiều thập kỷ nỗ lực tìm kiếm không thành công, con tàu xấu số bị chìm trong trận cuồng phong cùng với hàng hóa là quặng sắt, đã được một nhóm các nhà nghiên cứu tìm kiếm rạn san hô tình cờ tìm thấy.



Sputnik đưa tin, tàu hơi nước tối tân DS Malmberget bị chìm trong một cơn bão năm 1913 và sau đó được so sánh với tàu Titanic đã được một nhóm nghiên cứu Na Uy tình cờ tìm thấy.



Tàu DS Malmberget rời cảng Narvik của Na Uy với 43 người cùng 10.000 tấn quặng sắt lên đường đến Rotterdam, Hà Lan. Chỉ vừa ra khơi, tàu đã gặp bão dữ và sau khi đi qua thành phố Bodø, nó không bao giờ được nhìn thấy nữa.



108 năm sau vụ mất tích bí ẩn của con tàu, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Hàng hải đã tình cờ phát hiện ra xác tàu đắm DS Malmberget khi đang tìm kiếm các rạn san hô ngoài khơi Meløy.



Nhà nghiên cứu Pål Buhl-Mortensen nói với đài truyền hình quốc gia NRK: “Chúng tôi chắc chắn một trăm phần trăm rằng đó là tàu DS Malmberget".



Theo Cơ quan Quản lý bờ biển Na Uy, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh, có hơn 2.100 tàu chìm dọc theo bờ biển Na Uy từ năm 1914 đến năm 2006, nhưng có nhiều chi tiết chỉ ra rằng con tàu đặc biệt này không ai khác chính là DS Malmberget.



“Dựa trên tổng quan về các xác tàu đã biết và các vụ đắm tàu ​​chưa có lời giải, so sánh các bức ảnh và mô hình tàu, chúng tôi nhanh chóng tin rằng đây là DS Malmberget” - Buhl-Mortensen giải thích và nói thêm các chữ cái M và A được phát hiện trên cửa sổ tàu là bằng chứng tin cậy.



Buhl-Mortensen hình dung "cảnh tượng khá hỗn loạn" với đầy những mảnh vỡ và các tấm kim loại, và cho rằng hàng hóa có thể bị xê dịch trong cơn bão, khiến con tàu bị ngập nước.



“Đó là một phát hiện độc đáo. Điều đặc biệt là nó là một con tàu tối tân, vừa được đóng chỉ vài tháng thì gặp nạn. Một số người đã so sánh nó với tàu Titanic, nhất là vì người ta suy đoán rằng thuyền trưởng đã quá tự tin, và có lẽ nghĩ rằng con tàu không thể bị chìm” - Buhl-Mortensen nói.



Thêm một chi tiết tình cờ nữa, hai năm sau đó, công ty vận tải biển cũng bị mất một con tàu chị em với tàu DS Malmberget, với số người chết tương tự.

Theo Song Minh (LĐO)