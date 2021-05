Phi công ngủ quên suốt 40 phút, máy bay bị lạc hơn 110 km

Sự việc hy hữu xảy ra trên một chuyến bay phi thương mại trên bầu trời Queensland ở Úc khi phi công ngủ quên ít nhất 40 phút.



Một chiếc chiếc Cessna 208B Grand Caravan - Ảnh chụp màn hình PlaneSpotters



Trang News.com.au đưa tin một phi công may mắn sống sót sau khi ngủ quên ít nhất 40 phút khi đang điều khiển máy bay trên bầu trời Queensland (Úc), trong khi các nhân viên điều khiển không lưu và những máy bay gần đó tìm mọi cách để đánh thức.



Ban An toàn giao thông Úc ngày 26.5 đưa ra chi tiết về sự việc hy hữu trên trong báo cáo điều tra.



Theo đó, trên chuyến bay phi thương mại từ Cairns đến Redcliffe vào tháng 7.2020, viên phi công không nêu tên trên bất ngờ bay vào vùng bị hạn chế tầm nhìn do mây nên buộc phải nâng lên độ cao từ 3.048-3.353 m. Độ cao này cần bổ sung ô xy đối với các máy bay không có áp lực không khí trong khoang.



Khi chiếc Cessna 208B Grand Caravan cách sân bay Sunshine Coast khoảng 53 km, bộ phận điều khiển không lưu liên lạc với phi công trên để thông tin về việc hạ độ cao để vào khu vực Redcliffe. Tuy nhiên, họ không nhận được phản hồi trong suốt 40 phút dù nhiều lần cố liên lạc.



Trong khi đó, một số máy bay khác tìm cách tiếp cận và thực hiện các động tác nghiêng cánh, hạ bánh để gây chú ý, nhưng đều không khiến phi công này thức dậy.



Đến lúc tỉnh dậy, viên phi công mới nhận ra rằng ông ta đã bay vượt Redcliffe khoảng 111 km và đang bay trên biển. Liên lạc được thiết lập lại và các nhân viên không lưu cho biết ông ta có vẻ vẫn chưa tỉnh táo.



Viên phi công vẫn muốn bay đến Redcliffe nhưng được chỉ thị phải hạ cánh tại sân bay Gold Coast. Máy bay hạ cánh an toàn sau hơn 5 giờ bay.



Ban An toàn giao thông Úc cho biết phi công trên dường như mệt mỏi do thiếu ngủ vào đêm trước đó và khả năng bị thiếu ô xy. Trong khi đó, phi công trên cho biết ông ta đã bật máy sưởi và không khí ấm có thể đã khiến ông ngủ quên.



Theo Khánh An (TNO)