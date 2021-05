Đánh bom xe đẫm máu ở trường học Afghanistan: 200 người thương vong

Vụ nổ bom xe tại một trường học ở thủ đô Afghanistan đã khiến 200 người thương vong.



Vụ đánh bom xe bên ngoài một trường học ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến nhiều học sinh thương vong. Ảnh: Afghanistan Media



Theo thông tin từ giới chức Afghanistan, vụ nổ bom xe và súng cối xảy ra bên ngoài một trường học ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào 16h ngày 8.5 đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.



Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã quy trách nhiệm vụ việc cho quân nổi dậy Taliban.



Reuters dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao giấu tên cho biết, hầu hết những người thương vong là các nữ sinh trường trung học Sayed ul Shuhada - nơi tổ chức các lớp học cho nam sinh vào buổi sáng và nữ sinh vào buổi chiều. Nhiều em học sinh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.



Đoạn phim trên kênh truyền hình ToloNews cho thấy khung cảnh hỗn loạn sau vụ nổ, sách và cặp sách nằm ngổn ngang trên con đường đẫm máu trong khi người dân đang nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân.



Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Tariq Arian thông tin ban đầu cho hay, số người chết ít nhất là 30 người và 52 người bị thương.



Thủ đô Kabul đã ở trong tình trạng báo động cao kể từ tháng 4 khi Washington công bố kế hoạch rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi nước này trước ngày 11.9. Các quan chức Afghanistan tiết lộ, Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp đất nước sau thông báo của Mỹ.



Cho đến nay, vẫn chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu ngày 8.5. Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid phủ nhận họ có liên quan, đồng thời lên án vụ việc.



Nhà ngoại giao hàng đầu của Washington tại Afghanistan - Ross Wilson - đã lên án vụ tấn công trong một bài đăng trên Twitter: "Với số lượng người thiệt mạng, cuộc tấn công không thể dung thứ nhằm vào trẻ em này là một cuộc tấn công vào tương lai của Afghanistan".



Năm 2020, Taliban và Mỹ đã ký một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm - khởi nguồn từ vụ tấn công nước Mỹ ngày 11.9.2001 do al-Qaeda thực hiện.



Theo thỏa thuận, Washington sẽ rút quân trước ngày 1.5.2021 để đổi lấy sự đảm bảo an ninh của Taliban và để lực lượng này bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Afghanistan. Quá trình đàm phán đã bắt đầu từ năm 2020 nhưng rơi vào tình trạng đình trệ.



Các cuộc tấn công của Taliban vào các lực lượng nước ngoài hầu như đã chấm dứt, nhưng vẫn tiếp tục nhắm vào các lực lượng chính phủ Afghanistan.



Tháng 4, Washington chính thức thông báo đẩy lùi thời hạn rút quân từ ngày 1.5 đến trước ngày 11.9.2021, khiến Taliban cảnh báo có thể gây ra hậu quả vì vi phạm thỏa thuận.

