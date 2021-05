Chính phủ Ấn Độ đối mặt với sức ép ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc

Hiệp hội Y tế Ấn Độ bày tỏ bất ngờ trước việc Bộ Y tế Ấn Độ đã "không có hành động phù hợp" để ứng phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện nay.





Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 8/5/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)



Chính phủ Ấn Độ đang đối mặt với sức ép ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc từng được áp dụng trong làn sóng dịch bệnh COVID-19 đầu tiên vào năm ngoái, để ứng phó với làn sóng dịch bệnh đang ngày càng xấu đi hiện nay.



Hiệp hội Y tế Ấn Độ (IMA) đã kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Narenda Modi ban bố một lệnh phong tỏa "hoàn toàn, có chuẩn bị tốt và được thông báo trước" trên cả nước, thay cho các lệnh giới nghiêm ban đêm và một số biện pháp hạn chế mà các địa phương đang triển khai thực hiện ở thời điểm hiện tại.



IMA bày tỏ bất ngờ trước việc Bộ Y tế Ấn Độ đã "không có hành động phù hợp" để ứng phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện nay.



Trong bối cảnh đó, ngày 9/5, chính quyền thủ đô New Delhi và bang Uttar Pradesh đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa và lệnh giới nghiêm cho đến ngày 17/5.



Ngày 9/5, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 ở mức cao.



Cụ thể, đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca nhiễm mới tại quốc gia Nam Á này vượt 400.000 ca/ngày và ngày thứ 2 liên tiếp số ca tử vong trên 4.000 ca/ngày.



Với tình trạng thiếu ôxy trầm trọng và giường bệnh ở nhiều bệnh viện, trong khi nhà xác và lò hỏa táng tràn ngập thi thể bệnh nhân COVID-19, các chuyên gia cho rằng con số thực tế về số ca nhiễm mới và những trường hợp không qua khỏi có thể còn cao hơn nhiều.



Viện Đánh giá và đo lường sức khỏe của Ấn Độ ước tính số ca tử vong do COVID-19 tại nước này có thể lên tới 1 triệu người vào tháng Tám.



Con số báo cáo của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này đến nay có tổng cộng 22.296.414 ca nhiễm và 242.362 ca tử vong do COVID-19.

Theo Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)