Tổng thống Duterte vắng bóng bí ẩn

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã không xuất hiện trước công chúng trong gần 2 tuần, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông.





Theo báo The Straits Times ngày 11-4, trợ lý và các nguồn tin đã bác nhiều tin đồn, trong đó có tin ông Duterte đột quỵ và phải đến Singapore điều trị. Tuần trước, con gái Tổng thống Duterte là Thị trưởng Davao Sara Duterte-Carpio cũng đã bay đến Singapore.



Thượng nghị sĩ Christopher Go, trợ lý thân cận nhất của Tổng thống Duterte, đã đăng tải nhiều bức ảnh và clip ngắn cho thấy ông và ông chủ Điện Malacanang đang làm việc, trong tình trạng sức khỏe tốt.



"Không có gì phải lo. Thực tế, tôi đang ở cạnh ông ấy và ông ấy vẫn đang làm việc" – Thượng nghị sĩ Go cho hay.



Mới đây, vào ngày 9-4, những bức ảnh Thượng nghị sĩ Go chụp cảnh Tổng thống Duterte đi lại và ngồi trên một chiếc mô tô đã được chia sẻ trên mạng xã hội.





Lần gần đây nhất Tổng thống Rodrigo Duterte xuất hiện trước công chúng là hồi cuối tháng 3. Ảnh: Reuters



Trong khi đó, phát ngôn viên của Tổng thống Duterte, ông Harry Roque, cho biết ông chủ Điện Malacanang sẽ phát biểu vào ngày 12-4.



Nhiều nguồn tin cũng khẳng định với The Sunday Times rằng Tổng thống Duterte không hề đến Singapore để chữa trị.



Dù vậy, loạt ảnh chứng minh tình trạng của Tổng thống Duterte từ các trợ lý và bộ trưởng vẫn không thể dập tắt những đồn đoán rằng sức khỏe của ông đang có vấn đề.



Lần gần đây nhất Tổng thống Duterte xuất hiện trước công chúng là vào ngày 29-3, khi ông nhận lô hàng gồm 1 triệu liều vắc-xin Covid-19 của công ty Sinovac (Trung Quốc).



Theo lịch trình, Tổng thống Duterte đã có bài phát biểu trước truyền hình vào ngày 7-4 nhưng sự kiện này đột ngột bị hủy, sau khi xuất hiện thông tin hơn 100 vệ sĩ của ông dương tính với Covid-19.



Cùng ngày, Thị trưởng Duterte-Carpio xác nhận bà bay đến Singapore vào 1 ngày trước đó cùng con trai, người giữ trẻ và vệ sĩ nhưng không tiết lộ lí do chuyến đi này.





Thị trưởng Davao Sara Duterte-Carpio, con gái Tổng thống Duterte. Ảnh: Reuters





Theo Cao Lực (NLĐO)