Trung Quốc có động thái mới với Alibaba của tỉ phú Jack Ma

Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu Alibaba của tỉ phú Jack Ma loại bỏ đáng kể các đơn vị truyền thông của hãng.



Alibaba huy động 5 tỉ USD giữa lúc Jack Ma "biến mất"

Trung Quốc có biện pháp với các đơn vị truyền thông thuộc Alibaba của tỉ phú Jack Ma. Ảnh: AFP.



Thông tin được tờ Wall Street Journal dẫn nhiều nguồn tin nắm rõ vấn đề này tiết lộ. Hiện chưa rõ Alibaba có phải bán toàn bộ các đơn vị truyền thông của mình không, nhưng bất kỳ kế hoạch nào gã khổng lồ công nghệ đưa ra đều cần có sự chấp thuận của Bắc Kinh.



Theo Wall Street Journal, các cuộc thảo luận về vấn đề này đã được tổ chức từ đầu năm nay sau khi cơ quan quản lý Trung Quốc xem xét danh sách các hãng truyền thông mà công ty có trụ sở chính ở Hàng Châu sở hữu. Hoạt động kinh doanh chính của Alibaba là bán lẻ trực tuyến.



Giới chức Trung Quốc được cho là đã bất ngờ trước phạm vi tiếp cận rộng lớn của Alibaba thông qua các đơn vị truyền thông trực thuộc. Do đó, giới chức yêu cầu Alibaba đưa ra kế hoạch giảm đáng kể các đơn vị truyền thông trực thuộc, theo nguồn tin tiết lộ.



Tập đoàn Alibaba do tỉ phú Jack Ma thành lập, có các đơn vị truyền thông trực thuộc gồm báo in, phát thanh, kỹ thuật số, mạng xã hội và quảng cáo.



Ngoài ra, Alibaba có cổ phần trong nền tảng mạng xã hội Weibo, một số hãng tin điện tử và báo in nổi tiếng của Trung Quốc, trong đó có tờ báo tiếng Anh Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ở Hong Kong, Trung Quốc.



Alibaba bị giám sát chặt chẽ hơn trong những tháng gần đây trong bối cảnh tỉ phú Jack Ma hầu như vắng bóng trước công chúng.

https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-co-dong-thai-moi-voi-alibaba-cua-ti-phu-jack-ma-889544.ldo



Theo Hải Anh (LĐO)