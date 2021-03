Quân đội Nigeria đã giải cứu được 180 sinh viên bị bắt cóc

Quân đội Nigeria đã giải cứu được 180 người nhưng vẫn còn 30 sinh viên bị mất tích và lực lượng an ninh đang nỗ lực truy tìm và giải cứu các sinh viên.



Nigeria giải cứu 19 người phụ nữ mang thai từ "nhà máy em bé"

Quang cảnh phòng ký túc xá học sinh tại một trường trung học ở làng Jangebe, Zamfara, Nigeria, sau khi các nữ sinh bị các tay súng bắt cóc. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)



Ngày 12/3, chính quyền Nigeria xác nhận đã có khoảng 30 sinh viên mất tích sau khi các tay súng tấn công một trường cao đẳng tại bang Kaduna, Tây Bắc nước này.



Thông báo nêu rõ các tay súng đã tấn công trường Cao đẳng Cơ khí Lâm nghiệp Liên bang ở khu vực Mando của bang Kaduna vào tối 11/3 (theo giờ địa phương).



Đến rạng sáng 12/3, quân đội Nigeria đã giải cứu được 180 người, nhưng vẫn còn 30 sinh viên bị mất tích. Lực lượng an ninh đang nỗ lực truy tìm và giải cứu các sinh viên.



Thời gian gần đây, các tay súng đã thực hiện nhiều vụ bắt cóc học sinh và sinh viên tại Nigeria để đổi lấy tiền chuộc. Đây là vụ tấn công thứ tư kiểu này kể từ tháng 12/2020. Các nạn nhân thường được trả tự do sau một thời gian ngắn đàm phán, dù nhà chức trách phủ nhận việc trả tiền chuộc.



Tháng Hai vừa qua, các tay súng cũng đã bắt cóc 279 nữ sinh tại một trường trung học ở làng Jangebe, bang Zamfara, miền Tây Bắc Nigeria. Đầu tháng này, toàn bộ nữ sinh trên đã được trả tự do và trở về nhà.



Các vụ bắt cóc tại những bang miền Trung và Tây Bắc Nigeria chỉ là một trong số nhiều thách thức mà các lực lượng an ninh tại quốc gia đông dân nhất châu Phi phải đối mặt, ngoài các tay súng thánh chiến ở Đông Bắc, các vụ xung đột sắc tộc và cướp biển tại miền Nam.



Dù chính quyền Nigeria đã triển khai quân đội tới những khu vực này, song các vụ tấn công đẫm máu vẫn diễn ra.

Đặng Ánh (TTXVN/Vietnam+)