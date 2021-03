Giáo hoàng Francis tuyên bố "vì bình yên, sẵn sàng quỳ gối trên đường phố Myanmar"

Giáo hoàng Francis hôm 17-3 đưa ra yêu cầu mới nhất kể từ cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar diễn ra hồi đầu tháng 2.





Theo Reuters, vào cuối buổi tiếp kiến ​​chung hằng tuần tổ chức tại thư viện Toà thánh Vatican hôm 17-3, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi chấm dứt đổ máu ở Myanmar và tuyên bố: "Ngay cả tôi cũng quỳ gối trên đường phố Myanmar và yêu cầu ngừng bạo lực lại. Thậm chí tôi còn mở rộng vòng tay và nói hãy thực hiện đối thoại".



"Một lần nữa, với nhiều nỗi đau buồn, tôi cảm thấy phải nói về tình hình bi đát ở Myanmar một cách cấp bách. Đây là nơi mà nhiều người, hầu hết là những người trẻ tuổi, đang hy sinh mạng sống để đem lại hy vọng cho đất nước của họ" - Giáo hoàng Francis phát biểu.



Năm 2017, Giáo hoàng Francis từng đến thăm Myanmar. Nhận xét về cuộc khủng hoảng hiện tại ở nước này, ông cho rằng "máu không giải quyết được bất cứ điều gì, thay vào đó đối thoại là trên hết".





Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters



Trước khi Giáo hoàng Francis tuyên bố sẵn sàng quỳ gối trên đường phố Myanmar, hình ảnh một nữ tu với hành động tương tự trước lực lượng an ninh vũ trang Myanmar cũng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.



Tính đến hôm 17-3, Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP, trụ sở tại Myanmar) thống kê hơn 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính hôm 1-2. Trong đó, 6 người bị giết hôm 17-3 do tranh cãi tiền lương tại một nhà máy sản xuất giày có vốn nước ngoài ở thị trấn Hlaing Tharyar, TP Yangon, theo trang tin Myanmar Now.



Nhiều công nhân tới nhà máy Xing Jia tại Khu công nghiệp (1) để lấy tiền lương nhưng không được thanh toán đầy đủ. Chủ nhà máy sau đó gọi cho quân đội và cảnh sát. Lực lượng an ninh bao vây, bắn chết một phụ nữ rồi bắt giữ khoảng 70 công nhân.



Địa điểm biểu tình "nóng" ở thị trấn Hlaing Tharyar hôm 14-3. Ảnh: Myanmar Now



Khi mọi người tụ tập để yêu cầu thả số công nhân này, lực lượng vũ trang nổ súng vào đám đông, giết thêm 5 người khác. Những người biểu tình bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Pun Hlaing.



Myanmar Now vẫn đang thu thập thêm thông tin về vụ việc cùng các báo cáo về những cuộc trấn áp gây chết người mới ở Hlaing Tharyar.



Một quan chức tại bệnh viện Hlaing Tharyar nói rằng không có thi thể hoặc người bị thương nào được đưa đến đó hôm 16 hoặc 17-3. Theo một nhóm cứu trợ địa phương, một vụ nổ súng được ghi nhận ở phường Yay Oak Kan nhưng chưa có thêm thông tin.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)