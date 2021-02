Phong tục đón Giao thừa ở các nước trên thế giới

Mỗi quốc gia có tập tục đón Giao thừa khác nhau với những điều độc đáo thú vị mà khi đọc qua, bạn hẳn sẽ không giấu được nụ cười mím chi.



Tết Việt ở đất nước Kangaroo

Người Đan Mạch tin rằng nhảy khỏi ghế trong đêm Giao thừa giúp loại bỏ những xui xẻo trong năm mới - Ảnh: Shutterstock

Đan Mạch: Nhảy khỏi ghế



Ở Đan Mạch, vào đúng 12 giờ đêm, mọi người leo lên ghế và nhảy xuống đất. Nếu bạn quên nhảy, người ta nói rằng điều này sẽ mang lại xui xẻo cho năm sau.



Costa Rica: Kéo vali chạy quanh khu nhà



Người Costa Rica có truyền thống vào lúc nửa đêm, lấy vali kéo chạy quanh khu nhà với hy vọng sẽ đi du lịch trong năm mới.



“Chúng tôi kéo vali chạy càng xa thì sẽ đi xa hơn trong năm mới”, theo phóng viên Samantha Schmidt của tờ The Washington Post. Schmidt thường đón giao thừa với đại gia đình ở Costa Rica mỗi năm.



Kéo vali đi quanh khu vực gần nhà sẽ giúp trong năm mới đi xa ở Costa Rica - Ảnh chụp màn hình Ecophiles



Hy Lạp: Treo một ít hành tây



Ở Hy Lạp, hành tây tượng trưng cho sự tái sinh, vì vậy người ta treo chúng lên cửa vào ngày cuối năm để hy vọng có một năm phát triển thịnh vượng. Người Hy Lạp còn có truyền thống là giấu đồng xu vào chiếc bánh và chia sẻ với người thân. Ai nhanh... răng tìm thấy đồng xu thì gặp may mắn cả năm.



Ecuador: Đốt hình nộm



Đốt hình nộm để loại bỏ những điều tồi tệ- Ảnh: Chụp màn hình Ecophiles



Ở Ecuador và các khu vực khác của Trung và Nam Mỹ, mọi người ra ngoài đốt những hình nộm cũng như hình ảnh cũ gợi ký ức tồi tệ. Khi đốt hình nộm, bạn đang loại bỏ những điều tồi tệ trong năm và mong chờ đón những điều tốt đẹp trong năm mới.



Ý: Vứt đồ đạc qua cửa sổ



Ở Ý, nhiều người ném đồ đạc cũ (đệm, mền, chăn) ra khỏi cửa sổ. Điều này tượng trưng cho một khởi đầu mới cho năm sắp tới.



Nga: Đốt giấy ghi điều ước



Nga đốt giấy ghi điều ước với mong điều ước thành hiện thực - Ảnh chụp màn hình Ecophiles



Theo tờ The Washington Post, người Nga có truyền thống trước nửa đêm, viết ra những mong muốn của mình cho năm mới vào một tờ giấy, sau đó châm lửa đốt tờ giấy này. Sau khi giấy cháy hết, rắc tro chứa “đầy ước nguyện” này vào một ly sâm panh và uống hết sau khi đồng hồ điểm nửa đêm.



Romania: Trò chuyện với động vật



Ở Romania, nông dân dành đêm Giao thừa và ngày đầu năm mới để giao tiếp với gia súc của họ. Rõ ràng, nếu họ thành công, may mắn sẽ đến với họ.



Đan Mạch: Đập bát dĩa



Đập bát dĩa để cầu may ở Đan Mạch - Ảnh chụp màn hình Countryliving



Vào đêm giao thừa, người Đan Mạch ném những chiếc bát dĩa không dùng đến, được dành dụm cả năm, trước cửa gia đình và bạn bè để cầu may. Bạn càng tìm thấy nhiều đĩa bên ngoài ngôi nhà của mình, dường như bạn càng gặp nhiều may mắn trong năm mới.



Nhật Bản: Rung chuông





Ảnh: Shutterstock



Vào đêm giao thừa, bạn sẽ nghe tiếng chuông vang vọng khắp các con phố. Người Nhật tin rằng rung chuông đủ 108 lần sẽ xua đuổi tội lỗi của con người, mang lại may mắn cho tất cả mọi người. Người Nhật cũng tin rằng cười tươi trong đêm giao thừa giúp mang lại may mắn trong năm mới, theo countryliving.com.



Nam Mỹ: Mặc đồ lót màu sắc



Tại đây, người dân tin rằng màu sắc đồ lót bạn mặc trong đêm giao thừa có thể quyết định những gì năm mới sẽ mang lại. Nhóm nghiên cứu cho biết thêm: “Ở các nước Nam Mỹ như Mexico, Bolivia và Brazil, vận may của bạn trong năm tới được quyết định bởi màu sắc của đồ lót.



Mặc đồ lót màu đỏ giúp may mắn trong tình yêu - Ảnh chụp màn hình Savoredjourneys



Những người muốn tìm kiếm tình yêu, hãy mặc quần lót màu đỏ vào dịp năm mới, trong khi những người hy vọng giàu có nên chọn màu vàng. Nếu bạn chỉ tìm kiếm sự bình yên, quần trắng nên là lựa chọn của bạn”.



Argentina: Quăng giấy ra ngoài cửa sổ



Sau khi cắt nhỏ tất cả các tài liệu và giấy tờ cũ, người Argentina sau đó ném chúng ra ngoài cửa sổ. Theo phong tục, họ cắt nhỏ mọi thứ trước khi ném, để tượng trưng cho việc bỏ lại những điều xấu xa trong quá khứ.



Philippines: Vật dụng hình tròn



Trái cây hình tròn tượng trưng cho sự giàu có, thành công ở Philippines - Ảnh chụp màn hình Savoredjourneys



Người Philippines hy vọng sẽ mang lại sự thịnh vượng và giàu có trong năm mới bằng cách trang trí xung quanh mình những món đồ tròn trịa trong đêm giao thừa. Từ tiền xu đến trái nho, trái táo..., mỗi vật phẩm tượng trưng cho sự giàu có và thành công.

